27 años después, resuelven caso de mujer payaso asesina

PBSO's holds a news conference for the Cold Case Unit to discuss the clown murder of Marlene Warren https://t.co/IubzJxhwMC — PBSO (@PBCountySheriff) 28 de septiembre de 2017

Una mañana de mayo de 1990, Marlene Warren respondió a su puerta en un suburbio de lujo de la Florida para encontrar un payaso con una peluca naranja, nariz roja y pintura blanca en la blanca, entregando claveles y globos.-¡Qué bonito! -exclamó.El payaso entonces sacó un arma, disparó a Warren en la cara y se alejó. Ella murió dos días después.Ahora, casi tres décadas después, las autoridades dicen que han arrestado al payaso: Una mujer que, años después del asesinato, se casó con el marido de Warren.Los detectives dijeron que los avances en la tecnología del ADN, combinados con la evidencia reunida hace décadas, muestran que Sheila Keen Warren, ahora de 54 años, era la asesina.En el momento del tiroteo, ella era una empleada del marido de Marlene Warren, Michael, en su lote de autos usados. Desde 2002, ella ha sido su esposa.Fue arrestada este martes en la casa que compartió con él en Abingdon, Virginia, y fue encarcelada sin fianza por cargos de homicidio en primer grado.Michael Warren, de 65 años, no ha sido acusado, pero los detectives se negaron a descartarlo como sospechoso y dijo que fue interrogado nuevamente el miércoles.Las autoridades del condado de Palm Beach dijeron el jueves que el nuevo examen de ADN recogido en 1990 les dio lo que necesitaban para detener a Sheila Warren, que había sido la principal sospechosa desde el principio. Sin ella, podría no haber pruebas suficientes para convencer a un jurado, dijeron.Testigos habían dicho a los investigadores en 1990 que Sheila Warren y Michael Warren estaban teniendo un amorío, aunque ambos lo negaron.A lo largo de los años, dicen los detectives, los empleados de una tienda de disfraces identificaron a Sheila Warren como la mujer que había comprado un traje de payaso unos días antes.También adquirió uno de los dos globos- que decía: "Tú eres la más grande" - fue vendido en una sola tienda, un supermercado Publix cerca de su casa. Los empleados le dijeron a los detectives que una mujer que se parecía a Warren había comprado los globos una hora antes del tiroteo.El presunto coche usado para huir fue encontrado abandonado con fibras de peluca color naranja. El convertible Chrysler blanco había sido reportado como robado del negocio de autos de Michael Warren un mes antes del tiroteo. Sheila Warren y su entonces esposo recuperaron los autos.Los familiares le dijeron a The Palm Beach Post en el año 2000 que Marlene Warren, que tenía 40 años cuando murió, sospechaba que su marido estaba teniendo un romance y quería dejarlo. Pero el lote de coches y otras propiedades estaban en su nombre, y temía lo que podría pasar si lo hacía.Ella supuestamente le dijo a su madre, "Si algo me sucede, Mike lo hizo."Michael Warren fue declarado culpable en 1994 de un gran robo, extorsión y manipulación del odómetro y sirvió casi cuatro años de prisión. Él y su esposa vendieron recientemente un popular restaurante en Kingsport, Tennessee, según el Bristol Herald Courier.El vecino Rocky Blevins dijo al periódico que Sheila Warren es "una gran persona", y su esposa, Brook, dijo: "Tiene que ser un error".