Reportan muerte de 6 personas en Houston por "Harvey"

HOUSTON, Texas(AP )

Seis miembros de una familia presumiblemente se ahogaron en Houston cuando su furgoneta fue arrastrada por una crecida, dijo una estación de televisión en la ciudad.



El reporte de The KHOU-TV fue atribuido a tres familiares que la televisora no identificó. No se han recuperado cuerpos.



El jefe la policía de Houston, Art Acevedo, le dijo a The Associated Press, que no tiene información sobre el reporte de KHOU, pero añadió que está “realmente preocupado sobre cuántos cadáveres vamos a encontrar” a causa de las devastadoras inundaciones causadas por la tormenta "Harvey".



De acuerdo con la televisora, se teme que cuatro niños -incluyendo una niña de 6 años- y sus abuelos murieron después que la furgoneta fue arrastrada por una crecida cuando cruzaba un puente en Greens Bayou.



El conductor del vehículo, el tío abuelo de los niños, al parecer escapó del vehículo y se agarró de una rama. Les dijo a los niños que trataran de escapar por la portezuela trasera, pero no lo consiguieron.