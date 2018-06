MARYLAND, EU(El Universal)

Gunman shot through the glass door to the office and opened fire on multiple employees. Can't say much more and don't want to declare anyone dead, but it's bad. — Phil Davis (@PhilDavis_CG) 28 de junio de 2018

There is nothing more terrifying than hearing multiple people get shot while you're under your desk and then hear the gunman reload — Phil Davis (@PhilDavis_CG) 28 de junio de 2018

Ok, I was not tweeting from under my desk. I was already safe when I started tweeting — Phil Davis (@PhilDavis_CG) 28 de junio de 2018

"No hay nada más aterrador que escuchar a varias personas recibir un disparo mientras estás debajo de tu escritorio y luego escuchar como el tirador recarga" su arma, escribió en Twitter Phil Daves, reportero policial para Capital Gazette, un periódico de Annapolis, Maryland, donde hoy se registró un tiroteo.De acuerdo con Daves, el tirador "disparó a varias personas en mi oficina, algunas de las cuales están muertas", y detalló que el sujeto "disparó a través de la puerta de vidrio hacia la oficina y abrió fuego contra varios empleados"."No puedo decir mucho más y no quiero declarar a nadie muerto, pero es malo", dijo el reportero a través de su cuenta de Twitter.Momentos después puntualizó que no tuiteó desde su escritorio en la redacción del periódico justo durante el tiroteo, sino que esperó hasta ser evacuado por la policía para hacer sus publicaciones.Muchos usuarios señalaron que no tenía porque disculparse por eso, pues era comprensible que durante el ataque no pudiera publicar en la red social.Más tarde, en una entrevista, Davis dijo que durante el tiroteo la redacción de The Capital "era como una zona de guerra"."Soy periodista policial. Escribo sobre este tipo de cosas, no necesariamente en este sentido, sino en tiroteos y muertes, todo el tiempo.Pero, por mucho que trate de articular lo traumatizante que es esconderse debajo de tu escritorio, no lo sabrá hasta que estés allí y te sientas impotente", dijo Daves al sitio en línea The Capital Gazette.Davis le dijo al medio que él y otros seguían bajo sus escritorios cuando el agresor dejó de disparar. “No sé por qué paró”, señaló.