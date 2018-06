El periodista Rob Hiaasen fue asesinado en el tiroteo en el periódico de Maryland

(AP)

El autor Carl Hiaasen dice que su hermano, el veterano periodista Rob Hiaasen, se encuentra entre los cinco asesinados en el ataque a tiros en un periódico de Maryland.



Carl Hiaasen dijo en su página de Facebook que está "devastado y desconsolado" por confirmar la pérdida de su hermano en el tiroteo del jueves en The Capital Gazette. Recuerda a su hermano como "una de las personas más gentiles y divertidas que he conocido" que tuvo una "carrera de talento como periodista".



The Miami Herald informó que Hiaasen era una voz cálida e ingeniosa en el mundo de los medios.



Rob Hiassen tenía 59 años. Trabajó como columnista y editor de The Capital Gazette en Annapolis, Maryland, durante varios años, pero mantuvo contactos de por vida con Florida, donde creció y trabajó anteriormente para Palm Beach Post.