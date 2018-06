Casi 600 detenidos en protesta contra separación de familias inmigrantes en EU

(AP)

La policía del Capitolio arrestó a casi 600 personas el jueves durante una manifestación en un edificio de oficinas del Senado a la que acudieron cientos de mujeres para protestar contra el trato a las familias migrantes por parte del gobierno del presidente Donald Trump.



Entre las manifestantes se encontraba una legisladora demócrata del estado de Washington que publicó un video en su cuenta de Twitter.



Otros grupos también se manifestaron en diversas ciudades de Estados Unidos contra la política migratoria del gobierno de Trump de separar a las familias migrantes, lo que podría ser un adelanto de lo que podría ocurrir el sábado, cuando se prevé que se lleven a cabo manifestaciones a lo largo y ancho del país.



Tras ver imágenes diarias de niños migrantes angustiados que fueron separados de sus padres y que estaban encarcelados en recintos cercados, las mujeres se sentaron en el piso del patio del edificio Hart del Senado. Alrededor de la escultura metálica de Alexander Calder “Mountain and Clouds”, las mujeres gritaron consignas y vitorearon a los legisladores que saludaron a la multitud.



“¿Qué es lo que queremos? ¡Familias libres!” y “Así es como luce la democracia”, fueron algunas de las frases que utilizaron.



Muchas tenían mantas térmicas similares a las que las autoridades estadounidenses les dan a los niños migrantes albergados en instalaciones del gobierno federal.



La manifestación, que duró más de dos horas, fue organizada por dos grupos liberales: la Marcha de las Mujeres y el Center of Popular Democracy.



En un comunicado, la policía del Capitolio informó que alrededor de 575 personas fueron acusadas de realizar una protesta ilícita dentro de un edificio de oficinas. La policía indicó que las personas detenidas serían liberadas después de ser procesadas.



La representante Pramila Jayapal dijo que fue arrestada durante la protesta. Jayapal, nacida en la India, tuiteó un video donde aparece diciendo que estaba orgullosa de ser detenida por protestar contra la política de “cero tolerancia” del gobierno de Trump.



“Estamos aquí para luchar para que nuestras familias sean libres y para poder reunir a los niños con sus padres, no en jaulas, no en la prisión, sino que puedan vivir sus vidas libres, seguros y a salvo”, dijo.