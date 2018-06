Usan reconocimiento facial para identificar a sospechoso de tiroteo en Maryland; se mutiló los dedos

(AP)

Un funcionario de los EU dijo que el sospechoso del tiroteo en un periódico de Maryland fue identificado utilizando tecnología de reconocimiento facial.



El funcionario dijo que el hombre fue identificado con la tecnología después de que él se mutiló sus huellas dactilares en lo que los investigadores consideran un intento de evitar que lo identifiquen rápidamente.



El funcionario fue informado sobre la investigación, pero no fue autorizado a discutirlo públicamente y habló con The Associated Press bajo condición de anonimato.



La policía dice que cinco personas murieron en el tiroteo del jueves en el edificio donde se encuentra The Capital Gazette.



Van 5 muertos



En lo que parecer ser el ataque más letal contra periodistas en la historia de Estados Unidos, un hombre abrió fuego en una redacción en Annapolis el jueves, matando a cinco personas y dejando a varias más heridas de gravedad antes de ser detenido, informaron la policía y testigos.



La policía no ha proporcionado motivos del atacante para disparar en The Capital Gazette, y dijo que el sujeto era interrogado. También encontraron lo que parece ser un dispositivo explosivo.



El hombre armado disparó a través de una puerta de vidrio hacia la oficina, tuiteó Phil Davis, quien cubre casos legales y crimen en el periódico. “Un atacante solitario les disparó a varias personas en mi oficina, algunas de las cuales están muertas”, escribió.



“No hay nada más aterrorizante que escuchar cómo le disparan a gente mientras estás abajo de tu escritorio y escuchas que el agresor recarga”, agregó Davis.



El atacante se mutiló los dedos aparentemente con el fin de dificultar su identificación, dijo un funcionario policial que no estaba autorizado a discutir la investigación y habló bajo condición de anonimato.



El ataque _que se perpetró en un contexto de ataques verbales y por internet contra los medios por parte de políticos y otros, empezando por el presidente Donald Trump_ hizo que la policía de la ciudad de Nueva York reforzara la seguridad enviando equipos antiterrorismo a diversas redacciones en la ciudad como medida de precaución, no por una amenaza específica. Afuera de las oficinas de The New York Times, ABC News y Fox News había policías.



En la Casa Blanca, la vocera Lindsay Walters dijo: “No hay lugar para la violencia, y eso es lo que defendemos. La violencia no puede ser tolerada de ninguna forma, sin importar contra quién sea”.



Parece que el agresor, quien no ha sido identificado, utilizó una escopeta, según un funcionario federal que recibió información de la investigación pero no estaba autorizado para divulgarla y habló bajo condición de anonimato. El hombre no llevaba consigo identificación, dijeron las autoridades.



“El atacante no ha sido muy comunicativo, así que no sabemos por qué lo hizo”, dijo Steve Schuh, funcionario del condado de Anne Arundel.

Ryan Frashure, vocero de la policía de Anne Arundel, dijo que los agentes llegaron al lugar del tiroteo en 60 segundos y detuvieron al agresor sin intercambiar fuego.



En total, unas 170 personas fueron desalojadas del edificio mientras varias patrullas y otros vehículos oficiales llegaban al lugar.



El periódico es parte de Capital Gazette Communications, que también publica el Maryland Gazette y CapitalGazette.com. Es parte del Baltimore Sun Media Group.



En una entrevista publicada en el sitio en línea del The Capital Gazette, Davis dijo que “era como una zona de guerra” al interior de las oficinas, una situación que será “difícil de describir durante un tiempo”.



“Soy reportero de policía. Escribo sobre este tipo de cosas _no necesariamente a este grado, pero tiroteos y muertes_ todo el tiempo”, dijo. “Pero por mucho que intente articular lo traumatizante que es esconderte bajo tu escritorio, no lo sabes hasta que estás ahí y te sientes indefenso”.



Davis le dijo al medio que él y otros seguían bajo sus escritorios cuando el agresor dejó de disparar. “No sé por qué paró”.