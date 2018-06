Arrestan a sospechoso de tiroteo en edificio de periódico en Maryland; hay varios muertos

(AP)

Múltiples personas fueron baleadas este jueves en un periódico en Annapolis, Maryland, y la policía dijo que un sospechoso estaba bajo custodia. Hay reportes de varios fallecidos.



Un reportero de The Capital Gazette tuiteó que una sola persona disparó a la sala de redacción y mató a varios empleados. Phil Davis, que cubre los negocios y la política para el periódico, tuiteó que el hombre armado disparó a través de la puerta de vidrio a la oficina.



"Un solo tirador disparó a varias personas en mi oficina, algunas de las cuales están muertas", tuiteó. Los funcionarios se negaron a confirmar oficialmente si alguien fue asesinado.



Añadió: "No hay nada más aterrador que escuchar a varias personas recibir disparos mientras se está debajo de su escritorio y luego escuchar la recarga del pistolero".



El vocero del Departamento de Policía del condado de Anne Arundel, Marc Limansky, dijo que los oficiales estaban registrando el edificio.



Otro portavoz de la policía, teniente Ryan Frashure, dijo en una conferencia de prensa: "Tuvimos una situación de tirador activo dentro de ese edificio. Tenemos heridos. No puedo dar más información". Dijo que los oficiales deben buscar otras situaciones de riesgo, como bombas y sospechosos.



Arminta Plater, portavoz de un hospital cerca del periódico, dijo que dos heridos habían llegado allí pero que no sabía sus condiciones.



En los informes de televisión, se podía ver a las personas que salían del edificio con las manos en alto, mientras la policía les instaba a salir por un estacionamiento.