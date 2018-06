"No hay nada más aterrador que escuchar la recarga del pistolero", relata testigo de tiroteo en Maryland

(AP)

Varias personas fueron baleadas el jueves en un periódico en Annapolis, Maryland, con un testigo que dijo que un solo pistolero disparó a la sala de redacción. Reportes señalan que hay cuatro fallecidos.



Un reportero de The Capital tuiteó que un solo individuo disparó a varias personas. Phil Davis, que cubre los negocios y la política para el periódico, tuiteó que el hombre armado disparó a través de la puerta de vidrio a la oficina y abrió fuego contra varios empleados.



Añadió: "No hay nada más aterrador que escuchar a varias personas recibir disparos mientras se está debajo de su escritorio y luego escuchar la recarga del pistolero".



La Oficina Federal de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos dijo que estaba respondiendo a los informes del tiroteo.



El vocero del Departamento de Policía del condado de Anne Arundel, Marc Limansky, dijo que los agentes estaban registrando el edificio donde se reportó el tiroteo. Dijo que la situación es "activa y continua".



En los informes de televisión, se podía ver a las personas que salían del edificio con las manos en alto, mientras los oficiales de policía les pedían que salieran por un estacionamiento y los agentes se reunían en el edificio.



El teniente Ryan Frashure, otro portavoz de la policía del condado de Anne Arundel, dijo en WJLA que los oficiales están "haciendo todo lo posible para sacar a la gente a salvo". Declaró que deben buscar otros peligros, como bombas y otros disparos.



The Capital y los periódicos, incluida Maryland Gazette, son propiedad de Baltimore Sun Media Group.



El gobernador de Maryland Larry Hogan emitió un comunicado diciendo que estaba "absolutamente devastado" por la tragedia. Las autoridades dijeron que el presidente Donald Trump había recibido información al respecto. La portavoz de la Casa Blanca, Lindsay Waters, dijo a los periodistas: "Nuestros pensamientos y oraciones están con todos los que están afectados".