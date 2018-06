Accidente aéreo deja cinco muertos en la India

MUMBAI, India(AP )

Una avioneta privada se desplomó el jueves sobre un barrio concurrido de Mumbai, la capital financiera y de espectáculos de India, matando a cinco personas, una de ellas en tierra, informó la policía. La piloto evitó que el número fuera mayor al estrellarse contra un área abierta en un sitio de construcción, dijo un ex ministro de aviación.



La agencia de noticias Press Trust of India dijo que entre las víctimas se encontraban dos pilotos y dos ingenieros de vuelo en la aeronave.



El oficial de policía Vishnu Kolekar dijo que una persona en tierra también falleció y otras dos resultaron heridas. La policía había dicho previamente que dos personas murieron en tierra.



La aeronave Beechcraft King Air C90 de 12 asientos se estrelló después de despegar en un vuelo de prueba desde el aeropuerto Juhu de Mumbai, que es utilizado por aviones pequeños y está a cierta distancia del aeropuerto principal de la ciudad, informó la policía.



Agregó que se estrelló contra un sitio de construcción en un edificio de varias plantas en el distrito de Ghatkopar, una zona muy concurrida y con muchos apartamentos residenciales. Los obreros de la construcción se habían ido a almorzar.



El ex ministro de Aviación Civil Praful Patel, residente de Mumbai, dijo que la pilotó evitó más muertes al evitar los edificios residenciales.



“Mis respetos a la piloto que mostró claridad mental para evitar un gran percance, salvando muchas vidas a costa de la suya”, tuiteó.



Suresh Prabhu, actual ministro de Aviación Civil, ordenó que se abriera una investigación para determinar la causa del accidente.



El avión tenía más de 20 años y había sido adquirido por el gobierno estatal de Uttar Pradesh en 1995, que después vendió en 2014 a una compañía privada de Mumbai, UY Aviation, luego de un accidente en 2012, dijo Surya Pal Gangwar, empleado estatal de aviación civil en Lucknow.



Imágenes de televisión mostraron partes del avión quemándose en el suelo. La policía y ocho camiones de bomberos acudieron al lugar del accidente. El oficial de bomberos R. Pawar dijo que los cadáveres recuperados de entre los restos estaban gravemente quemados.



“Estamos acostumbrados a ver aviones sobrevolar”, dijo un residente de un complejo departamental cercano a la televisora NDTV. “Pensamos que era una explosión en el sitio de construcción. Hasta después nos enteramos que un avión se había estrellado”.