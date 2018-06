Tras polémica primera visita de Melania a la frontera Sur, hoy regresa de nuevo

(AP)

La primera dama estadounidense Melania Trump se dirigía el jueves hacia la frontera Sur de Estados Unidos y se espera que visite centros de detención para menores migrantes. Su portavoz se negó a revelar detalles del itinerario.



La visita se produce una semana después de que la esposa del presidente Donald Trump viajó a la ciudad fronteriza de McAllen, Texas, para reunirse con funcionarios que se ocupan de las familias migrantes detenidas al intentar cruzar ilegalmente la frontera. También se reunió con niños en una de las instalaciones.



Pero ese viaje fue eclipsado por una chaqueta que vestía con el mensaje en la espalda: “Realmente no me importa, ¿y a ti?“. La portavoz de la primera dama dijo que era solo una chaqueta, sin mensaje oculto, pero el interés en su desconcertante elección de moda fue una distracción del viaje de la señora Trump.



Más de 2 mil 300 niños han sido separados de sus padres en la frontera en las últimas semanas y algunos fueron ubicados en albergues contratados por el gobierno a cientos de kilómetros de distancia de sus padres.



El presidente firmó la semana pasada una orden ejecutiva para detener la separación de familias en la frontera, al menos por unas pocas semanas, pero la orden no abordó la reunificación de familias ya separadas.



Un juez federal ordenó el martes que miles de niños y padres migrantes se reúnan dentro de 30 días, y antes si el hijo tiene menos de 5 años.



La orden plantea problemas logísticos para la administración, y no estaba claro cómo cumplirá con la fecha límite.