VIDEO: Hombre hindú alaba a Trump como un dios

Para Bussa Krishna, el presidente estadounidense Donald Trump no es menos que un dios, informa Hindustan Times El pequeño agricultor de 31 años de la remota aldea de Konne en el distrito Jangaon de Telangana, India, ha colocado una fotografía de Trump en un altar y la adora todos los días junto con otros dioses hindúes.Le ofrece bermellón, cúrcuma, flores y al final de su oración hace "aarti" (rito religioso hindú de adoración) a la fotografía.La idea de rendirle culto al presidente de Estados Unidos por parte de Krishna sucedió después de que un veterano de la marina estadounidense matara a Srinivas Kuchibhotla, un ingeniero de software del estado, en un presunto acto de crímenes de odio en febrero del año pasado."Me dolió mucho el incidente. Pensé que la única forma en que el presidente de EU y su pueblo podían entender la grandeza de los indios era mostrarles nuestro amor y afecto. Es por eso que comencé a adorar a Trump con la esperanza de que las oraciones lo alcanzarían algún día ", dijo."Creo que los indios pueden conquistar a cualquiera con sus poderes espirituales. Cuando no se puede enfrentar a una persona poderosa directamente, se puede ganar con amor y adoración, y eso es lo que estoy haciendo ", agregó.Irónicamente, Krishna no sabe mucho sobre Trump.