Prevén protestas por apertura de torre Trump en Vancouver

VANCOUVER, British Columbia(AP)

Se espera que el centro de Vancouver sea escenario de protestas el martes cuando los dos hijos mayores del presidente Donald Trump asistan a la ceremonia de apertura del nuevo hotel y torre de condominios de la compañía en una ciudad conocida por su diversidad y tolerancia.Cercas de acero rodean la torre que ha sido elogiada por su elegante diseño arquitectónico, pero ha provocado preocupaciones éticas sobre los intereses comerciales del nuevo presidente de Estados Unidos. El alcalde de Vancouver, Gregor Robertson, y otros funcionarios decidieron no asistir a la ceremonia como protesta a las políticas migratorias y otros asuntos de Trump."El nombre de Trump ahora se ha convertido en sinónimo, no de lujo y estilo de vida, sino de racismo, sexismo e intolerancia", dijo el concejal de la ciudad, Kerry Jang.El agente Jason Doucette dijo el lunes que las autoridades esperan "una serie de marchas" en el centro durante el día y que la policía aseguraría que todo estuviera bajo control.Se espera que las manifestaciones en contra de Trump se lleven a cabo afuera del edificio mientras los hermanos Donald Jr. y Eric Trump asisten a los eventos inaugurales en el exterior.Aunque el edificio, el segundo más alto de Vancouver, es motivo de ira entre muchos, algunos en la región apoyan al hotel y a Trump."El presidente y propietario del hotel son dos cosas diferentes. Si él puede separar ambas, que tenga todo el poder", dijo Joe Taylor, residente de British Columbia.Un tuit de Trump Organization la tarde del lunes indicaba que el edificio de 69 pisos "será la primera propiedad en abrir en la ciudad" en los próximos seis años. Pero el ex director de planeación de la urbe, Brent Toderian, dijo que no era cierto."Soy el ex director de planeación para Vancouver. Está lejos de ser cierto, es irrisorio", tuiteó Toderian.El director de los abogados de ética de la Casa Blanca bajo el mandato de los presidentes de George W. Bush y Barack Obama ha criticado que Trump les dé control de sus negocios a sus hijos, bajo el argumento de que no elimina el conflicto de intereses.