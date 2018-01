Hombre celoso mata a cuatro personas en Pensilvania

PENSILVANIA(AP)

Un hombre celoso mató a balazos a cuatro personas el domingo en la madrugada en un lavado de autos de Pensilvania, mientras que una mujer que se ocultó en la parte trasera de una camioneta pickup sólo sufrió heridas menores, indicaron la policía estatal y familiares de las víctimas.



Timothy Smith, de 28 años, se encontraba conectado a un soporte vital y no se espera que sobreviva después de recibir un impacto de bala en la cabeza durante el tiroteo ocurrido alrededor de las 3 de la madrugada en Ed’s Car Wash, ubicado en Saltlick Township, una localidad rural a unos 89 kilómetros (55 millas) al Sureste de Pittsburgh, señalaron las autoridades. La policía dijo que es posible que se haya disparado a sí mismo.



Armado con un fusil semiautomático, un fusil calibre .308 y una pistola y con un chaleco antibalas sin la inserción de paneles balísticos, Smith mató a William Porterfield de 27 años, a Chelsie Cline, de 25, a Courtney Snyder de 23 y a Seth Cline, de 21 años de edad, señaló la policía.



Las autoridades policiales no entraron en detalles sobre la relación de Smith con las víctimas, pero la media hermana de Chelsie Cline, Sierra Kolarik, le dijo al periódico Pittsburgh Tribune-Review que Smith estaba obsesionado con Cline.



La semana pasada Cline compartió un meme en su página de Facebook con siguiente leyenda: “Después de esta semana, realmente necesito que alguien me invite a salir... a una cita o que lo haga un francotirador. A estas alturas cualquiera de las dos cosas está bien”. Un amigo suyo en Facebook, de nombre Tim Smith, respondió: “Yo podría hacer las dos cosas”.



La esposa embarazada de Porterfield, Jenna Porterfield, de 24 años, declaró al periódico Pittsburgh Post-Gazette que un investigador de la policía estatal le dijo que Smith era un exnovio de Cline que estaba celoso.



Porterfield indicó que los familiares de otras víctimas le comentaron que su esposo y Cline habían pasado juntos los últimos dos días después de que Cline pusiera fin a su relación con Smith. Porterfield reconoció que ella y su marido —con quien se casó en noviembre— habían “tenido algunos problemas” este mes.



“No estoy echándole en cara eso a Will. No estábamos peleando. Estábamos solucionando. Y si él estaba con alguien más mientras teníamos problemas, en verdad, no me importa lo que hizo. No le guardaré ese rencor”, dijo Porterfield a la publicación. “Daría cualquier cosa por tenerlo de regreso”.



Smith fue el primero en llegar al lugar y se estacionó a un costado del establecimiento a la espera de que llegaran Porterfield y Cline, indicó la policía. Cuando bajaron del vehículo, Smith les disparó a ambos y después caminó a un costado del lavado de autos.



Snyder y Seth Cline llegaron en ese mismo momento y Smith les disparó, señaló la policía. Otra mujer en el asiento trasero de la camioneta pickup sólo sufrió lesiones causadas por los cristales rotos.