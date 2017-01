Permitirán amamantar a bebés en oficinas públicas en Italia

ROMA(AP)

Primero, durante unos bautizos en la Capilla Sixtina, el papa Francisco invitó a las mujeres a alimentar a sus bebés que ya lloraban por hambre. Ahora, una ministra italiana dijo que pronto habrá una orden que permitirá a las madres amamantar a sus bebés en oficinas públicas.



La ministra de Administración Pública de Italia, Marianna Madia, dijo el sábado en un tuit que "amamantar no debería estar prohibido en ninguna parte".



El sábado, el sistema postal de Italia informó en un comunicado que no está prohibido que las madres den pecho a sus hijos en las oficinas de la dependencia. Además, Poste Italiane rechazó la queja de una mujer —colocada en Facebook y después replicada por la prensa local— acerca de que autoridades de correos en el poblado de Biella, en el Norte, le dijeron que no podía alimentar a su hijo y le negaron el uso de un sanitario para limpiarlo.



Poste Italiane informó que se puso en contacto con la madre para solucionar "el malentendido".