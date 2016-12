Medios europeos lamentan la muerte de Carrie Fisher

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La muerte de la actriz Carrie Fisher este martes, tras un accidente cardíaco sufrido el viernes pasado, conmocionó a los medios europeos y a todos los fans del continente de la saga Star Wars, en la que Fischer interpretó a la princesa Leia.



Los principales diarios británicos, como el Daily Mirror, The Guardian y The Times abrieron sus ediciones digitales con la noticia, resaltando que Fisher muriera de regreso de un viaje al Reino Unido.



El Guardian incluso creó una página de condolencias en la que los lectores relataban sus recuerdos y experiencias relacionados con la Princesa Leia. “Carrie Fisher es la única princesa que me ha interesado en mi vida. La princesa Leia no esperaba a que la salvara nadie. Ella los salvaba a ellos”, escribía un lector anónimo llamado Randi Buckley.



El diario español El País lanzó el especial “Hasta siempre Princesa Leia”, recordando episodios como la lucha de la actriz y miles de fans contra Disney cuando la compañía no incluyó figuras de acción de la princesa Leia en su merchandising.



La reacción en las redes sociales fue inmediata, debido a la marca que dejó la actriz en varias generaciones de espectadores. El prestigioso actor británico Stephen Fry la definió como “la más brillante, divertida, valiente, amable, inteligente y dulce persona” que había conocido. Otros actores y cómicos ingleses como Joan Collins y Graham Norton incidieron en los elogios.



Los parabienes cubrieron algunas de las facetas menos conocidas de Fisher, como la de script doctor (revisora de guiones cinematográficos). El escritor C. Robert Cargill recordó: “No sólo fue nuestra princesa, también posiblemente la mejor script doctor que vivió nunca. Perdemos a una de las grandes escritoras de hoy”.



La actriz había viajado a Londres para promocionar su último libro, The Princess Diarist, una obra basada en sus diarios personales. En ellos relataba, entre otros episodios poco conocidos, el romance que vivió con Harrison Ford, Han Solo en la Guerra de las Galaxias: “Fue tan intenso... Éramos Hans y Leia durante la semana, y Carrie y Harrison los fines de semana”.



Fisher, de 60 años, comenzó a sentirse mal en un vuelo desde Londres a Los Ángeles. En un primer momento se habló de que la actriz había sido afortunada porque su infarto sucedió cuando estaba a punto de aterrizar en Estados Unidos, y no en mitad del Atlántico. Este hecho no fue suficiente para salvar su vida.



El representante de la actriz anunció la noticia: “Con un gran pesar, Billie Lourd confirma que su querida madre, Carrie Fisher, falleció a las 8:55 de la mañana [hora local de Los Angeles]”. “Fisher era muy querida en el mundo y será echada en falta. Toda nuestra familia agradece las muestras de cariño y las plegarias”, añadió la hija de la actriz. En Europa, la televisión continental Euronews fue la primera en alertar del deceso sobre las siete de la tarde locales.



La vida de Fisher fue turbulenta, y ella supo utilizar en su madurez esos conflictos para construir un personaje carismático, con una pluma afilada y el recurso constante a la ironía. “Soy Carrie Fisher y soy alcohólica”, comenzaba su monólogo teatral Wishful drinking, en el que relataba su paso por proyectos de desintoxicación.



Su novela autobiográfica Postales desde el filo inspiró la exitosa película homónima, protagonizada en 1987 por Meryl Streep y Shirley MacLaine, que este martes algunos críticos culturales, como el español Carlos Prieto, destacaban como una de sus mayores aportaciones artísticas.



Durante sus años de excesos sufrió una sobredosis, vivió un intento de matrimonio con el cómico Dan Aykroyd y vivió un problemático matrimonio con el músico Paul Simon.



Fisher, la hija de dos estrellas del espectáculo como Debbie Reynolds y Eddie Fisher, alcanzó la fama con el inicio de la saga galáctica, en 1977, cuando tenía 17 años. Interpretó a la princesa Leia en cuatro películas de Star Wars: Una nueva esperanza (1977), El imperio contraataca (1980), El retorno del Jedi (1983) y El despertar de la fuerza (2015). En Rogue One, el reciente spin off de las aventuras del Imperio, participaba con un cameo. Además, tuvo papeles en películas como Hannah y sus hermanas de Woody Allen o Cuando Harry encontró a Sally (1989).



Entre los compañeros de rodaje que lamentaron este martes su muerte con mensajes están Mark Hammill (Luke Skywalker), Dave Prowse, el intérprete de Darth Vader, y Billy Dee Williams, Lando Calrissian en El imperio contraataca.