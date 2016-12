"No hay forma de que Obama me hubiera ganado": Trump

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Con sólo unas semanas para dejar la Casa Blanca, tras 8 años de gobierno, el presidente de Estados Unidos Barack Obama aseguró dijo que si él hubiese sido el candidato demócrata a las presidenciales, el republicano Donald Trump no hubiera conseguido la victoria.En un claro mensaje que polemiza con la campaña de su ex secretaria de Estado, Hillary Clinton, quien no consiguió la mayoría de los electores necesarios para convertirse en su sucesora, Obama aseguró que su visión de esperanza y cambio, que articuló por primera vez en la Convención Nacional Demócrata en 2004, aún tiene respaldo y hubiera logrado de nuevo el apoyo de la mayoría."Confío en esta visión porque estoy seguro que si me hubiera postulado de nuevo y la hubiera articulado, creo que yo podría haber movilizado a una mayoría del pueblo estadounidense para que la apoyara", declaró Obama a su ex asesor en la Casa Blanca, David Axelrod, en una entrevista para una transmisión multimedia.Por supuesto que el polémico presidente electo, Donald Trump, no estuvo de acuerdo y declaró en Twitter que "Obama dice creer que me habría ganado. Él puede afirmar eso pero yo digo ¡PARA NADA!".ArtículoObama asegura que él le habría ganado a Donald TrumpEl presidente estadounidense dijo que si hubiera vuelto a contender con su propuesta de esperanza y cambio podría haber movilizado a una mayoría del pueblo estadunidense y ganado la presidencia de nueva cuentaObama asegura que él le habría ganado a Donald TrumpEl magnate dejó entrever que el historial de Obama le habría impedido una victoria. Mencionó como ejemplos los empleos que se han trasladado a otros países, los problemas con la Ley de Cuidado de Salud Asequible, conocida como Obamacare, que impulsó el mandatario y la actual amenaza que representa el grupo Estado Islámico.La Casa Blanca declinó hacer declaraciones respecto al tuit de Trump.En la emisión multimedia, Obama se abstuvo de mencionar si habría superado el obstáculo que el Colegio Electoral representó para Hillary Clinton.