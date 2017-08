Deslaves en Sierra Leona han dejado más de mil muertos

FREETOWN, Sierra Leona (AP )

Más de mil personas han muerto a causa de los deslaves e inundaciones que azotaron Freetown, capital de Sierra Leona, hace casi dos semanas, señalaron una líder local y un ministro durante una misa en honor a las víctimas del desastre el domingo.



El gobierno había reportado anteriormente 450 muertos por el deslave del 14 de agosto.



Rescatistas y grupos de ayuda advirtieron que más de 600 personas continúan desaparecidas y que es probable que no sobrevivan.



“Cerca de mil personas fallecieron en los deslaves e inundaciones, y ahora nunca sabremos el número exacto”, lamentó Elenoroh Jokomie Metzberger, líder de las mujeres del poblado de Regent, área ubicada a las afueras de Freetown, donde los deslaves ocurrieron.



Se han realizado cientos de entierros, mientras los esfuerzos de rescate y recuperación continúan bajo una lluvia que podría ocasionar una nueva tragedia debido a las inseguras condiciones de vivienda.



El reverendo obispo Arnold Temple, quien ofreció el sermón en una iglesia metodista cerca de Regent, apuntó que un saldo preciso era importante para la rendición de cuentas.



"Fácilmente podrían ser más de mil sierraleoneses cuyas muertes lloramos ahora. ¿Pero por qué la vida de cerca de mil de nuestros compatriotas terminaron tan trágicamente?", cuestionó Temple.



La primera dama Sia Koroma, esposa del presidente Ernest Bai Koroma, también habló durante las ceremonias.



"Me paro frente a ustedes con el dolor de mi corazón. Hemos pasado por muchas calamidades en nuestro país", dijo. "Todos nosotros deberíamos hacer un examen de conciencia y aprender a obedecer las leyes creadas por el hombre, especialmente cuando el gobierno planea tomar medidas por el desarrollo del país".



Miles de personas que vivían en áreas de riesgo durante las fuertes lluvias han sido evacuadas.



Grupos de ayuda están entregando provisiones y proveen agua limpia para evitar una crisis de salud.



Algunos detractores acusan al gobierno de Sierra Leona por no aprender de desastres anteriores en Freetown, donde muchas áreas pobres se encuentran instaladas cerca del nivel del mar y carecen de alcantarillado.



La capital también está llena de construcciones no regularizadas en las laderas.