Presidente de Panamá rechaza vínculos con Odebrecht

PANAMÁ(AP )

El presidente Juan Carlos Varela rechazó el jueves declaraciones de un antiguo abogado de Odebrecht sobre que el gobernante panameño habría detenido los pedidos judiciales que hizo Brasil a Panamá sobre los sobornos multimillonarios otorgados por la constructora brasileña en el país centroamericano.



En una entrevista con el diario español El País, el ex abogado Rodrigo Tacla Durán dijo que la constructora aportó dinero a la campaña que llevó a Varela a ganar las elecciones en mayo de 2014, así como al abanderado oficialista que perdió los comicios José Domingo Arias.



Agregó que la empresa también abonó más de un millón de dólares a dos proveedores de una empresa de ron propiedad de la familia Varela, aunque no explicó con qué fin.



“No voy a opinar sobre algo que investiga el Ministerio Público”, dijo Varela a periodistas. Insistió en que las declaraciones de Tacla Durán “son totalmente falsas”.



El ministerio Público investiga actualmente a una veintena de personas a las que se les ha formulado cargos por blanqueo de capitales relacionadas con pagos de sobornos de Odebrecht para acceder a contratos públicos multimillonarios.



Varela no enfrenta ninguna investigación por el escándalo de los sobornos, aunque no ha escapado al torbellino de denuncias en relación con ese caso. Hace meses se vio obligado a divulgar los donantes de la campaña presidencial del 2014 luego de que su ex ministro consejero y estrecho correligionario Ramón Fonseca dijera que Odebrecht había aportado a la carrera electoral del mandatario.



Odebrecht se convirtió en el mayor contratista del estado panameño al hacerse de obras por más de nueve mil millones de dólares en la última década, y actualmente es la responsable de la construcción de obras viales, de transporte y vivienda impulsadas por la administración de Varela por un monto que supera los dos mil millones de dólares.



La gigante brasileña se comprometió a pagar 59 millones de dólares a Panamá como consecuencia del escándalo por los sobornos, que salpicó a otros países latinoamericanos.