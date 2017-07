Cámara baja aprueba mil 600 mdd para muro de Trump

WASHINGTON D.C. (AP )

La Cámara de Representantes aprobó este jueves un presupuesto de 788 mil millones de dólares que incluye un primer pago por mil 600 millones para el controversial muro que el presidente Donald Trump desea construir en la frontera con México, además de más recursos para el Pentágono.



La votación de 235-192 termina con el bloqueo de leyes pendientes y da a Trump y a sus aliados republicanos de la cámara baja una victoria antes del receso de agosto.



La iniciativa de ley de 326 páginas cumplirá las promesas de los republicanos de revertir la capacidad militar. Además, dará a los veteranos un incremento de 5% en sus programas y un aumento de 2,4% en su sueldo.



Los líderes republicanos usaron la popularidad del Pentágono y de los programas de veteranos para impulsar el muro fronterizo prometido por Trump.



“Cada centavo que el presidente pidió para empezar a construir el muro en la frontera Sur, lo tendrá”, dijo el líder de la mayoría en la cámara baja, Kevin McCarthy, representante de California. “Lo más importante es que estamos mandando más para ayudar al cuidado de salud de los veteranos y para reformar los sistemas anticuados de atención a veteranos”, agregó.



Aún con el aval de los representantes, se espera otra batalla sobre tema del muro fronterizo con los demócratas en el Senado para el otoño.



La Cámara de Representantes agregó al proyecto del muro una votación de procedimiento, con 230 votos a favor y 196 en contra, que impide a los demócratas otra votación. El muro no es bien visto por muchos estadounidenses y muchos de los legisladores republicanos más moderados se oponen a él.



Durante cada evento de su campaña presidencial, Trump prometió que México iba a pagar por el muro. Sin embargo, el gobierno mexicano ha dicho que no será así y que serán los contribuyentes estadounidenses los que tendrán que aportar el dinero.



Los críticos dicen que el muro existente es más que suficiente y que las partes de la frontera que no lo tienen son porque quedan muy lejos o porque la ley tribal, requerimientos ambientales y derechos de propiedad probada, han impedido cercar el resto.



Trump buscaba aumentar el presupuesto del Pentágono y recortes proporcionales de más de 50 mil millones de dólares, o del 10%, a agencias domésticas y ayuda exterior. Los representantes republicanos en el Congreso están respondiendo al añadir más a la defensa pero han reducido los recortes de Trump en programas domésticos como desarrollo comunitario e investigación médica.