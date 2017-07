Alemania detecta software ilegal en modelo diésel de Porsche

BERLÍN, Alemania(AP)

Las autoridades alemanas han encontrado un software que consideran ilegal en un modelo diesel de Porsche y que manipula los niveles de emisiones, por lo que ordenarán una retirada de mercado de aproximadamente 22 mil vehículos.



El ministro de Transporte alemán, Alexander Dobrindt, anunció el jueves que el modelo afectado es un Cayenne de motor diesel de turbo inyección directa de tres litros que continúa en producción. Agregó que las autoridades ordenarán una retirada obligatoria como en casos previos similares y señaló que 7.500 de tales vehículos han sido registrados en Alemania y cerca de 22 mil en toda Europa. Se desconoce cuántas unidades más se encuentran en las distribuidoras o en producción.



Dobrindt dijo que el hallazgo se dio gracias a las pruebas llevadas a cabo por las autoridades alemanas. Explicó que una "llamada estrategia de precalentamiento" es desencadenada cuando los vehículos son puestos a prueba y no se encuentra activada durante su uso normal. Las emisiones de óxido de nitrógeno, un contaminante que resulta muy dañino para la salud, son muy superiores cuando el carro se encuentra en las calles, añadió.



Las conversaciones con el fabricante también levantaron sospechas sobre la posible existencia de un software similar en un modelo diesel del Touareg de Volkswagen con motor de tres litros, pero las autoridades aún no lo han sometido a pruebas, reveló Dobrindt.



"No hay explicación de por qué este software se encuentra en este carro", dijo.



Argumentó que el vehículo cuenta con un moderno sistema de emisiones y es técnicamente capaz de cumplir con los límites de emisiones. Eso significaría que Porsche puede producir rápidamente un software modificado que cumpla con la ley, agregó.



Porsche es una unidad del grupo Volkswagen, que ha estado bajo sospechas desde 2015 tras la detección de un software ilegal en sus vehículos de motor a diesel con el que burlaron las pruebas de emisiones contaminantes en Estados Unidos. Volkswagen aceptó pagar más de 20 mil millones de dólares en sanciones y acuerdos de demandas civiles a raíz de ese escándalo.