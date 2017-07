Defender el capítulo 19, pide el Congreso

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Por unanimidad, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhortó a la Secretaría de Economía a rechazar la intención del gobierno de Estados Unidos de eliminar el capítulo 19 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan) en materia de solución de controversias.



En tribuna, el senador Ernesto Cordero, promotor del punto de acuerdo, destacó la importancia de que el Congreso mexicano posicione con mucha dignidad el mensaje ante el gobierno de Donald Trump de que no se va a ceder ante esa propuesta.



"La pretensión del presidente Trump es eliminar esta disposición, lo cual habla de que lejos de querer promover la amistad y los buenos lazos con México pretende establecer barreras comerciales entre México y Estados Unidos", dijo.



El punto de acuerdo fue firmado por todas las fuerzas políticas de la Comisión Permanente y dictaminado por unanimidad.



El capítulo 19 del Tlcan establece que para resolver cualquier diferendo en materia comercial deberá crearse un panel binacional, de forma que no pase por las leyes ni por las cortes de ninguno de los tres países, con lo cual se les brinda certidumbre a los exportadores tanto de México como de Estados Unidos y Canadá.



Cordero, ex secretario de Hacienda en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, explicó que el capítulo 19 del Tlcan es una parte fundamental para dar certeza jurídica a los exportadores del país.



"El capítulo 19 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte es donde se establece cómo se dirimen los diferendos comerciales, y básicamente lo que establece es que ante cualquier diferendo en materia comercial tenga que crearse un panel binacional para resolverlo y no sean ni las leyes ni las cortes ni de Estados Unidos ni de Canadá o México las que resuelvan el tema", detalló.



A su vez, la coordinadora del PRD en el Senado, Dolores Padierna, aseguró que ese capítulo es fundamental, dado que en él se establecen mecanismos para poder defender con la legislación mexicana la firma plasmada por el País en el tratado.



"En la normatividad que nos rige en materia de comercio exterior, defender ese tratado o alguna violación al mismo viene en la Ley Reglamentaria del artículo 131 de la Constitución, y aceptar esta aberración que propone Donald Trump sería tanto como eliminar esa ley", dijo.



Señaló que nadie puede estar de acuerdo con lo que propone Trump, por ello es importante que el Senado fije postura con mucha dignidad, responsabilidad y de cara a la nación.



"Un trabajo que, por cierto, no está haciendo el Ejecutivo federal, porque el propio secretario Ildefonso Guajardo, ante este comunicado de Donald Trump, lo único que dijo fue externar su preocupación, sin fundamentarla, cuando él tiene todos los elementos y toda la información para defender a nuestro país", advirtió la senadora Dolores Padierna.