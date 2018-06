Tratan de resolver misterioso asesinato de científico cuando acampaba con sus dos niñas

(GH)

The Southern California campground where Tristan Beaudette was mysteriously killed is now closed indefinitely. He was shot before dawn last Friday while camping with his two young daughters. https://t.co/MWEP9dWYtj pic.twitter.com/YNQCAeeLun — CBS This Morning (@CBSThisMorning) 27 de junio de 2018

Tristan Beaudette was shot before dawn last Friday while camping with his two young daughters. Detectives are reviewing other recent, unsolved shooting incidents in Malibu Creek State Park as part of their investigation. @Carte Evans reports: https://t.co/ijCZdWHpfN pic.twitter.com/Mkd1S7eTHo — CBS News (@CBSNews) 27 de junio de 2018

Tristan Beaudette was camping with his two girls, ages 2 and 4, when he was shot at least once in the upper torso. The children were not hurt in the shooting. https://t.co/M2hGUpTGWl — USA TODAY (@USATODAY) 25 de junio de 2018

Man fatally shot while camping with daughters,#MalibuCreekStatePark.



Tristan Beaudette, 35,of Irvine,Ca.was shot in the upper torso on June 22nd, approximately 4:44 a.m. Daughters are unharmed.



Campground closed, day use open.



Family Gofundme page-https://t.co/59sbpqgzuN pic.twitter.com/7vEG8Ig5tF — Julie Ellerton (@JulieEllerton) 24 de junio de 2018

Un científico misteriosamente asesinado mientras acampaba con sus dos hijas falleció por un disparo en la cabeza, según la oficina forense a la cadena ABC Tristan Beaudette, de 35 años, fue abatida a tiros alrededor de las 4:45 horas del viernes en el Malibu Creek State Park en el Sur de California, dijo la Oficina del Sheriff del Condado de Los Ángeles y el Departamento Médico Forense. Nadie más resultó herido, dijo la oficina del alguacil.La oficina del forense no dio a conocer información adicional.Beaudette estaba con sus hijas de 2 y 4 años cuando le dispararon, informaron las autoridades. Su esposa no estaba en el viaje de campamento porque estaba estudiando para un examen, según la estación ABC KABC.Ahora, su familia está "desconsolada"."El dolor y el trauma que esta pérdida ha causado a nuestra familia es indescriptible", dijo la familia de Beaudette en un comunicado."Casado con su novia de la escuela secundaria, Tristan era un esposo solidario y generoso, un compañero completo en todo el sentido de la palabra", dijo la familia. "Su devoción desinteresada por sus hijos llegó de forma natural, y Tristan encontró verdadera alegría en todos los aspectos de ser padre"."Tristan fue universalmente admirado por sus amigos y familiares", dijo la declaración."Un científico que amaba la cocina y las cervezas artesanales, Tristan era más feliz en la naturaleza, y aprovechaba todas las oportunidades que podía para caminar, andar en bicicleta, hacer snowboard y acampar con su familia".Pero el asesinato sigue siendo un misterio ya que no se han realizado arrestos, dijo la oficina del alguacil.Al menos otros cinco tiroteos fueron reportados dentro y alrededor del parque en los últimos años, dejando al menos una persona herida, de acuerdo con The Los Angeles Times.El departamento del alguacil dijo que no ha encontrado ningún vínculo directo con tiroteos previos y el asesinato de Beaudette, pero que está revisando algunos de los incidentes anteriores, según el Times.