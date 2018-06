"Gracias por no dejarme estar sola", víctima de "La Manada" rompe el silencio

(GH)

“Gracias por no dejarme estar sola, por creerme hermanas”, esas fueron las palabras de la joven española que fue abusada sexualmente por cinco hombres conocidos como “La Manada” en 2016 durante la fiesta de San Fermín.La agencia AFP informó que fue a través de una carta enviada a un programa de televisión que la joven agradeció a todas las personas que hablado de su caso.Los cinco hombres fueron condenados por abuso y no por violación a 9 años de prisión, sin embargo, fueron puestos en libertad provisional hace unos días tras pagar fianza de 6 mil euros, lo cual generó gran polémica e indignación entre la sociedad española.Desde que se hizo público el fallo, el pasado abril, miles de personas, la mayoría mujeres, tomaron las calles de las principales ciudades del país para protestar por una decisión que ven producto de una "Justicia patriarcal"."No se queden calladas porque si lo hacen los están dejando ganar", argumenta en la carta la víctima de "La Manada", que destaca que de una situación como la de ella "se puede salir".La joven, que en el momento de los hechos tenía 18 años, asegura que se da por satisfecha si gracias a su caso se han "removido conciencias" o ha dado "fuerzas" a otras personas, por lo que pide a otras víctimas que cuenten su caso, ya sea a un familiar, a un amigo, a la policía o simplemente a través de un tuit.LEA TAMBIÉN: Adolescente que mató a su esposo en defensa propia pasará cinco años en la cárcel; había recibido pena de muerte "Nadie tiene que pasar por esto, lamentarse de beber, de hablar con gente en una fiesta, de ir sola a casa o de llevar una minifalda", subraya en la carta.Además, pide "no bromear con una violación" al igual que no se hace con las enfermedades porque es "indecente".En la misiva, encabezada con la frase "De víctima a superviviente y de ahí a mujer valiente", la joven también dice que "lo mejor y peor de la vida hay que compartirlo"."No soy la chica de Sanfermines, soy la hija, nieta, amiga", enfatizó y adviertió que hay que pensar antes de hablar de ella porque puede ser la chica que está sentada al lado nuestro.La carta de la joven llegó tras la expectación mediática que ha supuesto la salida de la cárcel de los miembros de "La Manada", rodeados de prensa cada vez que acuden, tres veces por semana, a firmar su libertad condicional, una de las medidas cautelares impuestas por el tribunal que les juzgó.