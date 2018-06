Refugiados están preocupados por prohibición de entrar a EU

AMMAN, Jordania(AP)

El refugiado sirio Mahmoud Mansour teme que él y su familia se queden atrapados en Jordania en lugar de reasentarse en Estados Unidos, y esta semana el fallo de la Corte Suprema sobre la prohibición de viajar de la administración Trump aumentó su temor.



La decisión de mantener la prohibición de entrada para residentes de siete países, incluida Siria, no mata directamente las posibilidades de Mansours de unirse a familiares en los Estados Unidos.



Sin embargo, las restricciones previas a la entrada de Trump a la entrada sí afectaron a los refugiados sirios, lo que provocó un retraso en el crecimiento de los casos, en un momento en que EU bajó el límite de admisiones de refugiados.



En un clima así, Mansour, un artesano que borda vestidos tradicionales, dijo que sus esperanzas están disminuyendo. Trump nos "devastó desde que asumió el cargo" en enero de 2017, dijo.

"No creo que ningún país nos lleve", dijo el hombre de 44 años que huyó a Jordania con su familia en 2012, huyendo de la brutal guerra civil en Siria.



Más de 6 millones de sirios han huido de su tierra natal, la mayoría de los cuales se asientan en países receptores regionales sobrecargados como Jordania. Muchos han agotado los ahorros, sobreviven en trabajos serviles si pueden conseguirlos y sueñan con regresar a Siria o trasladarse a un país occidental para garantizar un futuro mejor para sus hijos.



"Estamos atrapados como estas aves", dijo Mansour, señalando a dos canarios en jaulas que cuelgan de la pared de un apartamento de alquiler escasamente amueblado en la capital jordana de Ammán.



Mansour, su esposa y sus cuatro hijas habían sido sometidos a un control de seguridad en un punto en virtud de un programa de reasentamiento administrado por la agencia de la ONU para los refugiados.



Sin embargo, junto con otros refugiados, se quedaron estancados en el proceso cuando la administración Trump emitió y revisó las restricciones de ingreso desde el año pasado.



Dos hermanos mayores, Ahmed y Suleiman, lograron llegar a los EU como parte del programa de reasentamiento de la agencia de refugiados de la ONU, uniéndose a un tío, un ciudadano estadounidense, en Connecticut. Suleiman y su familia llegaron a Estados Unidos desde Amman un día antes de la inauguración de Trump.



La última versión de la prohibición de viajar ha estado en pleno funcionamiento desde diciembre, cuando los jueces de la Corte Suprema frenaron las decisiones de los tribunales inferiores que habían bloqueado una parte de su cumplimiento. La política se aplica a los viajeros de cinco países con poblaciones abrumadoramente musulmanas: Irán, Libia, Somalia, Siria y Yemen.



También afecta a dos países no musulmanes, bloqueando a los viajeros de Corea del Norte y algunos funcionarios del gobierno venezolano y sus familias.



La prohibición actual no afecta directamente el programa de reasentamiento de refugiados de la ONU en Estados Unidos, dijo Chris Boian, vocero de la agencia de refugiados de la ONU en los Estados Unidos. "Los refugiados seguirán siendo admitidos bajo los estrictos requisitos de investigación", incluidos los países afectados. por la prohibición de viajar.



Sin embargo, se acumuló una acumulación de casos cuando la administración de Trump trabajó en varias versiones de la prohibición. La prohibición original excluía a los refugiados sirios de los EU hasta nuevo aviso. Una prohibición revisada suspendió todo el programa de refugiados durante cuatro meses para permitir una revisión de seguridad.



Trump también redujo la cantidad máxima mundial de refugiados que Estados Unidos está dispuesto a absorber en 2017 de 110 mil a 50 mil. Junto con la acumulación de trabajo, el techo más bajo para las admisiones de refugiados reduce aún más las posibilidades de que Mansours y otros lleguen a los Estados Unidos.



A nivel mundial, un creciente número de refugiados particularmente vulnerables está compitiendo por un número menor de lugares de reasentamiento, dijo la agencia de la ONU para los refugiados en un informe esta semana.



En 2019, alrededor de 1,4 millones de refugiados deberán ser reasentados en terceros países, mientras que el número de lugares de reasentamiento disminuyó a nivel mundial a solo 75 mil en 2017, dijo la agencia. A tal ritmo, tomaría 18 años para que los refugiados más vulnerables del mundo sean reasentados.



Daniel Gorevan, del Consejo Noruego para los Refugiados, dijo que la administración Trump está dando un mal ejemplo en comparación con los esfuerzos realizados por Jordania, Líbano y Turquía para absorber a los refugiados.



"Hacemos un fuerte llamamiento para que los países más ricos que tienen la capacidad de acoger a los refugiados se preparen, incluido el reasentamiento, incluso con un mayor apoyo financiero a los países que acogen a la gran mayoría de ellos", dijo.