Alexandria Ocasio, la latina que ganó las primarias demócratas y busca luchar por familias trabajadoras

NUEVA YORK, EU(AP )

Una hija de puertorriqueños y debutante política que arrebató la candidatura demócrata al Congreso a un veterano de 20 años en la cámara dijo el miércoles que su victoria tras una campaña descaradamente izquierdista demuestra que sus partidarios deben presentar posiciones y no limitarse a reaccionar ante lo que hace el presidente republicano Donald Trump.



“Tenemos que presentar un plan y una visión en la cual la gente pueda creer”, dijo Alexandria Ocasio Cortez en entrevista con la televisora MSNBC. “Y enredarse en peleas por Twitter con el presidente no es precisamente la manera de progresar como nación”.



Ocasio Cortez derrotó al representante Joe Crowley en un distrito que incluye partes de los barrios neoyorquinos de Queens y The Bronx, derribando a un favorito a suceder a Nancy Pelosi como líder del partido en el Congreso.



A sus 28 años, será la legisladora más joven si vence al republicano Anthony Pappas en noviembre. Candidata debutante, a mediados del año pasado todavía trabajaba como camarera en un bar.



Su plataforma incluye ampliar a gente de todas las edades el programa Medicare, de asistencia médica para los ancianos, gratuidad de matrícula en las universidades públicas y las escuelas de oficios y abolir el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés).



Activista a favor de los inmigrantes, Ocasio Cortez, nacida en el Bronx, viajó a Texas el domingo para sumarse a las protestas contra la política represiva de “tolerancia cero” del gobierno.



Antes de la elección, dijo a la revista New York que si bien la separación de familias es un acto especialmente “bárbaro”, el ICE tiene una “historia documentada de abuso sexual, muertes injustificadas y prácticas contrarias a la ética”.



Ocasio Cortez tiene un título en economía y relaciones internacionales de la Universidad de Boston. En su época de estudiante, colaboró con el senador Edward Kennedy en asuntos de inmigración.



Hija de puertorriqueños, su padre murió cuando ella estaba en la universidad, y empezó a trabajar de camarera después de su graduación para complementar los ingresos de su madre, criada y conductora de autobús. También trabajó como directora de educación del Instituto Nacional Hispano, una ONG que promueve el liderazgo entre los jóvenes latinos.



Ocasio Cortez y la actriz Cynthia Nixon, que enfrenta al gobernador Andrew Cuomo por la candidatura demócrata, se han respaldado mutuamente. Ocasio ha recibido el apoyo de grupos nacionales de organizaciones negras y de los socialdemócratas de Estados Unidos.



Ocasio, que hizo campaña por Bernie Sanders en 2016, dijo por CNN el miércoles que apoyará al candidato presidencial demócrata en 2020, quienquiera que sea. “Creo que estamos en un momento en que debemos apoyar absolutamente al candidato demócrata contra el presidente Trump, absolutamente, sin cuestionamientos”.



Crowley no fue el único demócrata neoyorquino que tuvo problemas en las primarias contra un oponente más joven e izquierdista.



La legisladora Yvette Clarke, que representa Brooklyn desde 2007, estuvo al borde de ser derrotada por Adem Bunkeddeko, de 30 años, hijo de refugiados ugandeses.