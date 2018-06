Mujer con machete en mano abusa sexualmente de su ex novio

(GH)

Una mujer enfrenta una serie de cargos después de que su ex novio dijo que lo abusó mientras empuñaba un machete, reporta la cadena Kfbb El 22 de junio de 2018, la policía de Great Falls respondió a una residencia para un informe de un robo, en Montana, EU.Los documentos acusatorios indican que Samantha Mears ingresó a la casa de su ex novio, solo identificado como S.D., mientras ella estaba armada con un machete.S.D no estaba en casa en el momento del robo, pero cuando regresó encontró a Mears, ella le ordenó que se subiera a la cama y se quitara la ropa. La víctima dice que obedeció por miedo.Luego, Mears y la víctima tuvieron relaciones sexuales durante las cuales ella mordió a S.D. en el brazo y continuó teniendo relaciones sexuales con él después de haber intentado que se detuviera.Luego, Mears se sentó desnuda en la cama con el machete en la mano, la víctima le proporcionó varias fotos de ese momento a los investigadores.En el altercado discutieron cuando el afectado le dijo a Mears que había arrancado un trozo de la moldura de la pared y se había orinado a propósito en la cama.Eventualmente, la víctima pudo escapar y pedir ayuda.Contrario a lo dicho por el muchacho, Mears afirmó que había sido secuestrada por su ex novio y que él le había dado un machete para protegerse.Esta no es la primera vez que Mears ha mostrado violencia hacia la víctima.Dos días antes de este incidente, Mears fue liberada después de ser acusada de estrangulación de S.D.Ahora está acusada de robo agravado, asalto con arma, restricción ilegal, agresión de pareja o familiar y dos cargos de maldad criminal.El Estado ha solicitado que se establezca una fianza de 50 mil dólares y solicita que se le solicite a Mears que permanezca a mil 500 pies de distancia de la víctima, su hogar, trabajo y vehículo.