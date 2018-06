Mueren miles de bebés por contaminación en África, según estudio

(AP)

Las modestas reducciones en la contaminación del aire pueden prevenir la muerte de decenas de miles de bebés en el África subsahariana cada año, según un nuevo estudio científico que investigó el vínculo entre contaminantes atmosféricos respirables y muertes prematuras en 30 países en todo el continente.



Aunque pocos sistemas de monitoreo de la contaminación existen en África, los investigadores combinaron datos basados en satélites que estimaban la concentración de partículas contaminantes del aire con datos de encuestas de salud de hogares sobre la ubicación y el momento de casi 1 millón de nacimientos de bebés y cualquier muerte posterior entre 2001 y 2015.



Según algunos investigadores de la Universidad de Stanford y la Universidad de California en San Diego, en la revista Nature, existe una "relación sólida" entre la materia respirable y la mortalidad infantil en algunos de los países más pobres del mundo.



Muchos expertos creen que la materia particulada, uno de los muchos contaminantes del aire, es la más dañina para la salud humana. El término se refiere a partículas pequeñas suspendidas en el aire, incluido el polvo y el carbón negro que se originan de fuentes tales como el combustible fósil y la quema de biomasa. La contaminación del aire contribuye a la carga mundial de enfermedades cardíacas, cáncer de pulmón, así como enfermedades respiratorias como el asma y la neumonía, según la Organización Mundial de la Salud.



Mucha gente en África, donde el proceso de electrificación rural ha sido lento, aún quema leña para cocinar o calentar sus hogares. Otras fuentes de contaminantes pueden ser naturales, incluidas grandes cantidades de polvo del desierto del Sahara.



Cada aumento de 10 microgramos por metro cúbico en la concentración de material particulado respirable está asociado con un aumento de alrededor del 9 por ciento en la mortalidad infantil, un efecto constante durante el período de estudio de 15 años, dicen los autores del estudio. También estiman que una disminución en la contaminación del aire de 5 microgramos por metro cúbico en África podría haber evitado alrededor de 40 mil muertes infantiles en 2015.



"Las principales fuentes de material particulado difieren en el África subsahariana. Como tal, las políticas y los enfoques para reducir la contaminación se pueden emprender más apropiadamente a escala local y regional ", dijo Sam Heft-Neal, uno de los autores del estudio, a The Associated Press.



"En las zonas urbanas en auge, muchas de las tecnologías y políticas relevantes son las mismas que se han aplicado en las economías más desarrolladas: alejamiento del carbón a materias primas más limpias para la producción de energía eléctrica, filtros de partículas en los autobuses y camiones y reducción de la congestión del tráfico".



Abordar la quema de biomasa tanto en los campos de cultivo como para cocinar puede requerir políticas más integrales para mover rápidamente a las familias a la escalera de la energía, dijo, citando la energía solar como "una excelente manera de eliminar las emisiones de queroseno" de los hogares.



El estudio también encontró que los hogares más ricos no eran inmunes a los efectos negativos de la contaminación del aire.

Aunque muchos gobiernos africanos reconocen la amenaza a la vida de los contaminantes del aire, los esfuerzos para frenar la contaminación a menudo han quedado rezagados con respecto a las preocupaciones más prácticas de las economías en crecimiento y atraen a los inversores para desarrollar la industria local.



Algunos países están empezando a actuar. En la nación del este de África, donde los automóviles que emiten gases de escape negros son comunes en las carreteras, un proyecto de ley propone prohibir las importaciones de vehículos de más de ocho años. El proyecto de ley, ya aprobado por el gabinete de Uganda, tiene como objetivo frenar las importaciones de automóviles japoneses usados que se consideran una importante fuente de contaminación en las áreas urbanas.



Según la Organización Mundial de la Salud, el 97 por ciento de las ciudades con más de 100 mil habitantes en los países en desarrollo no cumplen con las pautas de calidad del aire de la OMS. Ese número disminuye al 49 por ciento en los países de altos ingresos.



Un estudio de 2015 publicado en Nature descubrió que la contaminación del aire, principalmente por material particulado respirable, causa 3,3 millones de muertes prematuras al año en todo el mundo, predominantemente en Asia. Ese estudio proyectó que para 2050 el total de muertes se duplicaría, a alrededor de 6.6 millones por año, si las tendencias no cambiaran.



"Las realidades de nuestra sociedad son tan difíciles", dijo Denis Akankunda Bwesigye, miembro de la Escuela de Salud Pública de la Universidad Makerere de Uganda, citando el uso generalizado en las zonas rurales de la quema de leña en el proceso de cocina.



La contaminación del aire, dijo, contribuye significativamente a los casos de neumonía, que mata a más de 24 mil niños ugandeses menores de 5 años cada año, según cifras del gobierno.