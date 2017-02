Activista latina responderá en español a discurso de Trump

LAS VEGAS(AP )

Una activista en materia de inmigración que realizará una respuesta demócrata en español al primer discurso del presidente Donald Trump ante una sesión conjunta del Congreso, a realizarse el martes, planea referirse a las medidas de fuerza del gobierno republicano contra inmigrantes que viven en Estados Unidos sin permiso y a la necesidad de un costo de atención de la salud asequible.Astrid Silva es una de las personas llamadas "dreamer" que fueron traídas ilegalmente al país siendo niños. Sus declaraciones ocurrirán en momentos en que los esfuerzos de Trump han propagado ansiedad entre inmigrantes y sembrado en muchos el temor a ser arrestados.El ex gobernador de Kentucky, Steve Beshear, dará la respuesta en inglés del Partido Demócrata."La inmigración es obviamente muy importante, pero pienso que la gente asume que la inmigración es el único asunto en el que se interesan los latinos", dijo Silva el lunes a The Associated Press. "Hay tantas cosas afectando nuestras vidas, como la atención de la salud, los derechos LGBTQ, los derechos de las mujeres".Silva, de 28 años, llegó a Estados Unidos con sus padres a la edad de cuatro años y ha vivido en Las Vegas desde que tenía cinco años. Ella es parte de un grupo de 750 mil inmigrantes que fueron traídos sin autorización a Estados Unidos cuando eran niños pero que posteriormente recibieron protección contra la deportación bajo el programa "Acción Diferida para los Llegados en la Infancia" del entonces presidente, Barack Obama , en 2012.Silva se ha convertido en una prominente defensora de una reforma de inmigración. Habló en julio pasado ante la Convención Nacional Demócrata en Filadelfia, casi dos años después de que Obama puso de relieve su historia durante un discurso a la nación sobre un programa similar de protección contra deportación para los padres de niños que son ciudadanos estadounidenses o residentes legales."Los demócratas han realizado mucho trabajo en nuestras comunidades, pero al mismo tiempo pienso que existe mucho temor en nuestra comunidad", dijo Silva, quien durante la temporada de campaña electoral apareció en anuncios en español a favor de Hillary Clinton. "Pienso que es realmente importante ser capaz de hablar a nuestra comunidad en español", agregó.