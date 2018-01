Destruyen garrafones, esperanza de migrantes

SAN DIEGO, EU(El Universal)

Agentes de la Patrulla Fronteriza de EU destruyen galones de agua que activistas dejan en la frontera para los migrantes que cruzan desiertos y montañas. Así lo aseguran grupos como Border Angels y No More Deaths.



"Los agentes cortan, pisotean, vierten y confiscan los recipientes", afirma un reporte de No More Deaths. "Es sencillamente inhumano", señala un voluntario. Sin embargo, el mensaje de los voluntarios es firme: seguirán ayudando. "Una sola vida que se salve es mucho para nosotros", dicen.