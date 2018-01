Pifia de España deja libre a socio de Javier Duarte

BARCELONA, España(El Universal)

La falta de documentos que especificaran la implicación directa de Javier Nava en el blanqueo de dinero del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, en la petición de extradición de 2017 se debió a un error del Ministerio de Justicia español, de acuerdo con el magistrado José de Prada.



Sin esa relación personal de los delitos, la Sala Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional de España consideró el 21 de septiembre del año pasado que no se cumplían los requisitos del Tratado de Extradición.



Ante esta situación, el Ministerio de Justicia de España indaga el error en el proceso de extradición de Nava, cuya entrega a México denegaron los jueces esta semana.



El ministerio es el responsable de remitir a los tribunales españoles la documentación que México le entregó en el dossier en el que se pide la entrega de Nava, cuyo paradero se desconoce. Entre esos papeles había una nota verbal, según De Prada. Las causas por las que esa nota se extravió son un misterio.



La PGR anunció el jueves que el problema se debió a un "error de forma no atribuible al gobierno de México" y que éste "se subsanará conforme a lo indicado por las autoridades españolas para continuar con el procedimiento de extradición". Un portavoz de la Audiencia Nacional confirmó a El Gran Diario de México que México puede volver a comenzar "desde cero" la extradición, al tratarse de un problema formal "que no toca el fondo del proceso".