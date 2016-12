Renuncia ministro de Hacienda y Finanzas argentino

BUENOS AIRES, Argentina(AP)

El ministro argentino de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, renunció este lunes a pedido del presidente Mauricio Macri, que decidió reorganizar la cartera económica, se informó oficialmente.



Marco Peña, jefe de gabinete, dijo a periodistas en una rueda de prensa que el ministerio al frente del cual estuvo Prat Gay poco más de un año quedará dividido en dos áreas: la de Hacienda, al mando de Nicolás Dujovne, y la de Finanzas, a cargo de Luis Caputo.



No se informó de inmediato cuándo asumirían sus cargos.

El presidente "le pidió la renuncia, yo se lo transmití a Alfonso... no son internas (en el gobierno) sino decisiones de funcionamiento donde prima la decisión del presidente para definir el equipo", puntualizó el jefe de gabinete al salir al paso de las versiones acerca de que existirían diferencias sobre política económica entre el mandatario y el ministro saliente.



Macri y Prat-Gay están reunidos en el sur argentino, donde el mandatario está pasando unos días de vacaciones, indicó el jefe de los ministros.



El economista, que asumió el cargo de ministro el 10 de diciembre de 2015, ha sido cuestionado por no haber podido lograr la recuperación de la economía y la reducción de la inflación, que estaría en torno al 40% en 2016. Durante su gestión Argentina eliminó el cepo que prohibía la adquisición de dólares y liberó el tipo de cambio.



Asimismo se logró pagar la deuda millonaria mantenida con tenedores de bonos internacionales que impedía la llegada de inversiones.



Peña explicó que Dujovne integró el equipo técnico de la campaña para las elecciones presidenciales de 2015 y la Fundación Pensar, de donde proceden varios cuadros técnicos del gobierno. "Ha estado trabajando en temas de hacienda, es una persona muy valiosa", sostuvo el funcionario.



En cuanto a Caputo, indicó que "viene manejando muy bien las finanzas este año" y es "una persona idónea para el desafío productivo del país", así como para el financiamiento sustentable y la mejora del sistema financiero.



Peña reconoció que el déficit fiscal sigue siendo una de las asignaturas pendientes de la economía argentina. En el presupuesto del 2017 está estimado un déficit de 4,2% del Producto Interno Bruto.



Luego de la recesión con que cerrará 2016, el gobierno espera un crecimiento económico de 3,5 % para el próximo año. "Hay un gran consenso que vamos a tener un muy buen 2017, con mejora de salario, baja de la inflación y aumento de la obra pública", dijo.



Este es el segundo cambio de importancia en los últimos días en la administración nacional, tras la salida de Isela Costantini de la presidencia de Aerolíneas Argentinas.