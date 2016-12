Michael Weissenstein nombrado director del Caribe para la AP

CIUDAD DE MÉXICO(AP)

Michael Weissenstein, un corresponsal y editor con amplia trayectoria y que actualmente se desempeña como jefe de buró para Cuba de la agencia The Associated Press, ha sido nombrado director de noticias multiformato para el nuevo buró del Caribe, que tendrá su sede en La Habana.



El nombramiento significa que la AP regresa su base de operaciones para el Caribe a Cuba, el país más grande la región, luego de 55 años. La decisión fue anunciada por Paul Haven, director de Noticias para América Latina y el Caribe.



"Mike es un excelente periodista y escritor que ha guiado nuestra cobertura de Cuba a través de la reconciliación de la isla con Estados Unidos en 2014 hasta la muerte de Fidel Castro el mes pasado", dijo Haven. "Me emociona que su trabajo se extienda al resto del Caribe".



Weissenstein, de 42 años, estará a cargo de todos los formatos en más de 15 países y territorios a lo largo y ancho del Caribe, incluido Puerto Rico, Haití, República Dominicana y Jamaica, además de Guyana, Surinam y Guayana Francesa en el extremo Norte de Sudamérica.



Su nombramiento es parte de un impulso para hacer la cooperativa de noticias completamente multiformato. La AP tiene ahora líderes de noticias multiformato en cada uno de sus cinco oficinas subregionales en Latinoamérica, además del equipo de dirección regional en Ciudad de México.



La meta es que los reportes de la AP sean más visuales y asegurar que haya una excelente coordinación entre video, fotos y texto.



Cuba fue la sede de las oficinas de AP en el Caribe hasta 1961, cuando la invasión de Estados Unidos a Bahía de Cochinos incrementó las tensiones. El entonces jefe de los servicios caribeños, Harold K. Milks, buscó refugio en la embajada suiza hasta que él y otras 100 personas fueron trasladados a Miami un mes después.



La oficina de la AP cerró poco después y permaneció sin presencia fija en la isla hasta 1999.



La cooperativa es uno de los pocos medios estadounidenses que operan de manera permanente en la isla. El deshielo en las relaciones con Estados Unidos ha implicado la operación de más vuelos desde y hacia Cuba, mejorando las conexiones de la isla con el resto del mundo.



Weissenstein ha sido corresponsal en la Ciudad de México, editor en las oficinas de AP en Nueva York y Londres, además de reportero en el buró de la ciudad de Nueva York. Ha reportado para la AP desde más de una docena de países en Latinoamérica, Europa y Medio Oriente.