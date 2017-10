NY: Tumba de Donald Trump causa conflicto en vecindario

NUEVA YORK, EU(GH)

"I'm doing it for fun. It was a joke." https://t.co/ydXLp2AIZu — azcentral (@azcentral) 26 de octubre de 2017

Una exhibición de Halloween con una lápida sepulcral de Donald Trump y un cadáver falso ha creado una grave situación en un vecindario de Cortlandt, informa 12 News Un hogar de Cross Lane ha llamado la atención por las decoraciones en el jardín delantero que denigran al presidente, cuyo nombre está en una lápida con "Burn in Hell", escrito debajo de su nombre.La lápida sepulcral, una de las cinco en el patio, está ubicada frente a una escena falsa de un crimen, que tiene cinta amarilla de precaución y un cadáver falso que está hecho de una bolsa de basura enrollada.El debate sobre la escena se volvió personal para dos residentes del vecindario."Lo hago por diversión. Fue una broma", dijo el miércoles Fabian Vergara, que vive en el hogar."Me gusta Halloween, así que no veo nada malo en eso. Es un país libre".Un par de vecinos en Cross Lane dijeron el miércoles que ni siquiera habían notado la lápida de Trump."No lo he visto, pero a mí no me importaría de ninguna manera", dijo Ruud Haring, oriundo de los Países Bajos, que vive frente a Vergara."Definitivamente es la libertad de expresión, ¿verdad?"Theresa Gucciardo-Perry, que vive a la vuelta de la esquina en Edgewood Road, dijo que estaba tan disgustada con la instalación, que llamó a los oficiales de Cortlandt para ver si la ciudad podía obligar a Vergara a que la quitara."Quiero saber hasta qué punto la libertad de expresión es viable", dijo.