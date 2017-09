EU impone sanciones a ocho bancos norcoreanos

WASHINGTON D.C. (AP )

Estados Unidos impuso el martes sanciones a ocho bancos norcoreanos y 26 de sus empleados que viven en el exterior, bajo nuevas facultades punitivas otorgadas por el presidente Donald Trump.



Las sanciones se basan en una orden ejecutiva firmada la semana pasada por Trump a fin de limitar el acceso de Norcorea al sistema financiero internacional. Llegan poco después de que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó su propio paquete de suras medidas punitivas contra el país asiático.



Trump, en declaraciones desde el jardín de rosas de la Casa Blanca, declaró que a Norcorea no se le debe permitir más “amenazar al mundo entero con una impensable pérdida de vidas”.



“Todas las naciones deben actuar inmediatamente para garantizar la desnuclearización del régimen”, añadió el mandatario.



Los ocho bancos están todos en Norcorea, informó el Departamento del Tesoro. Los 26 individuos son ciudadanos norcoreanos, empleados de esos bancos. De esos 26, 19 viven en China, tres viven en Rusia, dos viven en Libia y otros dos en los Emiratos Árabes Unidos.



“Se trata de un mensaje claro a los bancos chinos: Si nosotros pudimos detectar a estas personas, ustedes pueden también”, dijo Anthony Ruggiero, un experto en la Fundación para la Defensa de las Democracias, que aboga por medidas enérgicas contra Norcorea.



Las sanciones son parte de un intento del gobierno estadounidense de demostrar que sigue tratando de resolver la crisis con Norcorea mediante diplomacia y presiones económicas, a pesar de la beligerante retórica de guerra emitida por el presidente Trump.



Después de que Trump tuiteó que el líder norcoreano Kim Jong Un "no va a estar mucho tiempo más”, el equipo de gobierno aclaró el lunes que eso no significa que Washington está tratando de derrocarlo.



El secretario de Estado Rex Tillerson declaró el martes que la diplomacia sigue siendo la estrategia preferida. Y el secretario del Tesoro Steven Mnuchin, al anunciar las nuevas sanciones, las calificó como parte de una estrategia más amplia para aislar a Norcorea.



"Estamos actuando en contra de los bancos norcoreanos y en contra de los que actúan como representantes de esos bancos norcoreanos a nivel mundial”, dijo Mnuchin.



Washington además emitió nuevas directrices según las cuales dos bancos norcoreanos a partir de ahora serán considerados parte del régimen: el Banco de Comercio Exterior de la República Democrática Popular de Corea, y el Banco Central de la República Democrática Popular de Corea.