Ve Norcorea en tuit del presidente Trump declaración de guerra

NACIONES UNIDAS()

Que Estados Unidos le ha declarado la guerra, denunció Corea del Norte a raíz del tuit del presidente Donald Trump de que su líder, Kim Jong Un, "no estará mucho tiempo más".



El canciller norcoreano Ri Yong Ho dijo que "la declaración de guerra" le da a Corea del Norte "todo el derecho", bajo la Carta de las Naciones Unidas, de tomar represalias, incluso la posibilidad de "derribar bombarderos estadounidenses aun cuando no hayan entrado en el espacio aéreo de nuestro país".



Poco después, la administración de Trump indicó que no defiende un cambio de régimen de Corea del Norte y la vocera de la Casa Blanca Sarah Huckabee Sanders rechazó las quejas norcoreanas, afirmando que "no le hemos declarado la guerra".



Trump había tuiteado: "Acabo de escuchar al canciller norcoreano hablar en la ONU. Si eso es lo que piensa el hombre de los cohetitos, no estará mucho tiempo más".



El canciller inició sus breves menciones en coreano al decir que en los últimos días, la ONU y la comunidad internacional habían deseado claramente "que la guerra de palabras entre (Norcorea) y Estados Unidos no se conviertan en acción real".



"Sin embargo, ese fin de semana, Trump afirmó que nuestro liderazgo no estará mucho tiempo más y... declaró la guerra en contra de nuestro país", dijo Ri.



"Dado que esto viene de alguien que actualmente tiene un asiento en la presidencia de Estados Unidos, es una clara declaración de guerra", agregó.



Todos los miembros de la ONU y el mundo, subrayó, "deberán recordar claramente que primero fue Estados Unidos quien declaró la guerra a nuestro país".