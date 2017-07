Alemania y Suecia protestan por arrestos en Turquía

BERLÍN, Alemania(AP)

Alemania y Suecia presentaron una protesta conjunta a Turquía por el encarcelamiento de dos activistas de derechos humanos y demandaron que se informe a los dos exactamente de qué se les acusa, dijo el ministerio alemán de relaciones exteriores.



El alemán Peter Steudtner y el sueco Ali Gharavi fueron detenidos el 5 de julio en una redada en un hotel en el que ambos asistían a un taller de seguridad digital. Están entre seis activistas, incluyendo la directora de Amnistía Internacional en Turquía Idil Eser, que fueron arrestados por presuntamente ayudar a un grupo terrorista armado no especificado.



El portavoz del ministerio de relaciones exteriores de Alemania Martin Schaefer dijo a reporteros en Berlín que Alemania y Suecia se quejaron ante Turquía, diciendo que los dos gobiernos no entienden por qué los activistas fueron encarcelados. Dijo además que no entienden las circunstancias de los arrestos y “esperamos que al menos se les informe en términos corroborados de qué se les acusa”.



Schaefer apuntó que Steudtner ni habla turco ni había estado previamente en Turquía y es un especialista en tecnología de información. “¿A cuál organización terrorista pertenece presuntamente Peter Steudtner?”.



El arresto de Steudtner ha causado nuevas tensiones en las relaciones entre Alemania y Turquía. La semana pasada, el gobierno alemán les advirtió a sus ciudadanos que mantuviesen cautela cuando viajen al país y amenazó con retirar respaldo a inversiones allí.