Senador dice que insultos de Trump a Sessions deben cesar

WASHINGTON D.C. (AP)

Las críticas lanzadas por el presidente Donald Trump contra su propio secretario de Justicia, Jeff Sessions, deben cesar, declaró el miércoles un importante senador republicano.



“Quisiera que cesen”, declaró el senador de Tennessee, Bob Corker.



Corker, presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la cámara alta, habló por Washington Post Live.



A pesar de las críticas de Trump hacia Sessions, Corker dijo que no cree que Trump y la Casa Blanca están a punto de destituirlo. Dijo que en su opinión, no hay razones para que Sessions se aparte del cargo.



Corker además dijo que no podía creer que el presidente y sus allegados estén por destituir al investigador independiente Robert Mueller.



"Eso sería un grave error, una gran equivocación”, comentó.