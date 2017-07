Musulmanes EU consideran que Trump es hostil hacia ellos

NUEVA YORK, EU(AP)

Los musulmanes estadounidenses dicen que a veces sienten hostilidad entre la sociedad raíz de la retórica de la presidencia de Donald Trump, pero que por lo general han recibido solidaridad y mantienen la esperanza de ser finalmente aceptados, de acuerdo con una encuesta nueva.



Casi el 75% de los musulmanes consideran que Trump es hostil hacia ellos, de acuerdo con un informe del Centro de Investigaciones Pew difundido el miércoles. El 62% dice que los estadounidenses no consideran el islam como parte de la corriente principal de la sociedad luego de una elección presidencial en la que se registró un auge de la hostilidad hacia los musulmanes y los inmigrantes.



Al mismo tiempo, casi la mitad de los musulmanes dijeron haber recibido expresiones de aliento de no musulmanes, un aumento con respecto a encuestas anteriores. Y mantienen la esperanza de cara al futuro. El 70% cree que con esfuerzo se alcanza el éxito en Estados Unidos, una cifra que se mantiene invariable desde hace un decenio.



“Existe la sensación en la población musulmana estadounidense de que los demás empiezan a comprenderlos y solidarizarse con ellos”, dijo Amaney Jamal, profesora de ciencias políticas en Princeton y asesora de los investigadores de Pew. Ante los prejuicios contra los musulmanes, “el común de los estadounidenses dice ‘esto no es justo. Llamaré a la puerta de mi vecino para ver si se encuentra bien’”, dijo Jamal.



Esta es la tercera encuesta Pew sobre los musulmanes desde 2007 y la primera desde que asumió Trump el 20 de enero. Él prometió combatir el terrorismo mediante el “control rígido” de refugiados y tenía un plan de vedar temporalmente el ingreso de viajeros desde seis países musulmanes.



La encuesta de mil 1 adultos fue realizada por teléfono fijo o móvil entre el 23 de enero y el 2 de mayo en inglés, árabe, farsi y urdu, y su margen de error es de más o menos 5,8 puntos.



En los últimos meses se ha registrado un aumento en las denuncias de acoso a musulmanes con delitos tales como incendio intencional y vandalismo en mezquitas y acoso en las escuelas. En el sondeo Pew, casi la mitad de los encuestados dijeron que han enfrentado actos de discriminación en el último año, tales como muestras de desconfianza, amenazas o insultos. Esto refleja un leve aumento con respecto a encuestas anteriores.