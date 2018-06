Joven obliga con machete a tener sexo a su ex novio

MONTANA, EU(GH)

Una mujer de Montana irrumpió en la casa de un hombre armada con un machete, obligándolo a quitarse la ropa y tener sexo con ella, reportó la policía.Samantha Ray Mears, de 19 años, fue acusado el viernes de dos delitos graves — robo agravado y asalto con arma — así como varios delitos menores por el incidente en la casa de Great Falls de su ex novio, de acuerdo al tribunal de Grat Falls.Mears reveló que allanó la casa de su ex novio de 17 años mientras él no estaba dentro. Cuando regresó, ella lo confrontó con el cuchillo grande, le exigió que se quitara toda la ropa y le ordenó que se acostara en su cama.Temiendo daños corporales, la víctima obedeció y ella procedió a quitarle los pantalones y subirse sobre él.Mears continuo el coito forzado — todo mientras sostenía el machete.Cuando él intentó detenerla, Mears se rehusó y mordió su brazo, según informa KFBB Después de que el acto finalizó, ella se sentó desnuda en la cama, esgrimiendo el arma. En ese momento, la víctima pudo tomar varias fotos de ella, que entregó a la policía como evidencia.Cuando se produjo una discusión poco después, Mears enfurecida arrancó un trozo de moldura de la pared de la víctima y deliberadamente orinó en su cama, según la KFBB.El ex novio pudo alertar a las autoridades después de reclamar que necesitaba llamar a un amigo, y luego escapó de la habitación para llamar al 911.Según The Tribune , Mears también fue arrestada en abril después de una discusión previa en la casa de la víctima, donde ella lo agarró del pelo, lo golpeó en la cara e intentó estrangularlo.