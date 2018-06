Corte Suprema da victoria a Trump; aprueba orden de prohibir entrada a ciudadanos de países musulmanes

(AP)

La Corte Suprema otorgó el martes una victoria a Donald Trump, al aprobar la orden del mandatario estadounidense de prohibir la entrada al país a ciudadanos de países musulmanes, rechazando los argumentos de que era discriminatoria o de que Trump había excedido sus poderes.



La decisión, por cinco votos a favor y cuatro en contra, es la primera decisión sustancial que emite el máximo tribunal sobre las políticas de Trump.



El presidente del tribunal, John Roberts, escribió la opinión mayoritaria, en la que se le unieron sus cuatro colegas conservadores. Expresó que un presidente tiene amplia autoridad en el tema de inmigración y rechazó el argumento de que el mandatario había evidenciado un prejuicio contra los musulmanes.



Sin embargo, se cuidó de no expresar apoyo a las provocadoras declaraciones de Trump sobre la inmigración en general o sobre los musulmanes en particular. “Nos abstendremos de pronunciar nuestra opinión sobre la justificación de esta política”, escribió Roberts.



Las restricciones se han estado implementando desde que el tribunal se negó a bloquearlas en diciembre. Los magistrados permitieron que se sigan aplicando aun cuando el litigio no había concluido y tribunales de menor instancia las habían calificado de ilegales.



La jueza Sonia Sotomayor redactó la opinión del disenso, en la que expresó que con base en la evidencia, “un observador razonable llegará a la conclusión que esta Proclamación se basó en un perjuicio contra los musulmanes”.



Los magistrados que llegaron a la conclusión contraria, dijo, lo hicieron “ignorando los hechos, tergiversando los precedentes legales y haciéndose la vista gorda al dolor y sufrimiento que esta Proclamación ha infligido a un sinnúmero de familias e individuos, muchos de los cuales son ciudadanos estadounidenses”.



En su disenso estuvo acompañada por los magistrados Stephen Breyer, Ruth Bader Ginsburg y Elena Kagan.