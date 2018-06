Líder catalán dice que exigirá nuevo referéndum independentista a Pedro Sánchez

(AP)

El nuevo presidente catalán, Quim Torra, declaró que cuando se reúna el mes próximo con el presidente de gobierno español Pedro Sánchez le dirá que un referéndum autorizado sobre la posibilidad de escindirse de España es la única manera de resolver la peor crisis que ha tenido el país en décadas.



“Nosotros vamos a ir a esta reunión con el presidente español planteándole el gran tema... que es el derecho de la autodeterminación de Cataluña. De allí no nos vamos a mover”, dijo Torra el lunes en entrevista con la AP.



Sánchez, quien al igual que Torra ascendió al poder en semanas recientes, invitó a Torra a una reunión en Madrid para el 9 de julio.



Será la primera vez en la que se reúnan el líder del gobierno central en Madrid y el líder del gobierno regional catalán, desde que el predecesor de Torra, Carles Puigdemont, desafió a las autoridades españolas y organizó ilegalmente un referéndum antes de realizar una infructífera declaración de independencia en octubre. Las medidas no tuvieron respaldo internacional alguno y llevaron a una ofensiva por parte del gobierno central, que asumió el control de la región hasta hace pocos días.



El predecesor de Sánchez, Mariano Rajoy, se había negado repetidamente a autorizar un referéndum en Cataluña sobre la independencia.



Torra dijo que le agrada que el nuevo gobierno tenga disposición a dialogar, pero añadió que “hasta que no votemos, y votemos en un referéndum pactado legal, acordado, vinculante, que las dos partes le den validez, pues es posible que no encontremos esta definitiva solución”.





Según las encuestas, los 7,5 millones de habitantes de Cataluña están divididos en partes iguales sobre el tema de la independencia.



Cuando se le preguntó sobre los millones de catalanes que no desean escindirse de España, Torra contestó que “Formamos todos parte de esta comunidad”.



Torra, de 55 años, es un ferviente nacionalista catalán que ha tenido que disculparse por opiniones antiespañolas expresadas en artículos y mensajes en las redes sociales y que sus críticos califican de xenófobas. Fue ungido por Puigdemont en mayo para avanzar en la causa independentista mientras Puigdemont está en Alemania, tratando de resistir la extradición a España.



Sánchez, líder de los socialistas, asumió el poder a inicios de mes tras orquestar la salida de Rajoy mediante un voto de censura en el parlamento, a raíz de un escándalo de corrupción que involucró a miembros del Partido Popular de Rajoy.



“Que nadie espere que los catalanes, los que estamos representando esta mayoría republicana independentista, vamos a renunciar ... Hasta que resolvemos el derecho de autodeterminación de Cataluña es muy difícil que la situación de Cataluña cambie ... vamos a aprovechar cualquier oportunidad para lanzar este mensaje”, dijo Torra.