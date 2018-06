Trump niega que sus políticas hayan afectado a Harley-Davidson

WASHINGTON D.C. (AP )

El presidente Donald Trump negó el martes que sus políticas comerciales hayan llevado a Harley-Davidson a trasladar al extranjero parte de su producción de motocicletas.



La empresa anunció el lunes que su decisión se debe a los aranceles impuestos por la Unión Europea en represalia por los que Trump impuso, pero Trump dice que eso es solo una excusa.



En una serie de tuits, Trump dijo el martes que la empresa ya había anunciado que iba a cerrar la planta en Kansas City. El sindicato ha dicho que esos empleos irán a Tailandia. Harley-Davidson lo niega.



Trump escribió: "Eso fue mucho antes de que se anunciaron los Aranceles. Usaron los Aranceles/Guerra Comercial como excusa. Eso muestra lo desequilibrado e injusto del comercio mundial, pero nosotros lo arreglaremos...".



Trump asegura que él está logrando que otros países reduzcan o eliminen aranceles y barreras comerciales y que abran sus mercados.



El lunes, Harley-Davidson informó que comenzará a mudar al extranjero la producción de motocicletas destinadas al mercado europeo y que hasta ahora habían sido producidas en fábricas estadounidenses, alegando que se le avecina un alza de costos por nuevos aranceles.



El fabricante dijo en un documento ante las autoridades reguladoras que los aranceles de la Unión Europea a sus motocicletas exportadas desde Estados Unidos aumentaron del 6% al 31%, lo que se traduce en un costo adicional de alrededor de dos mil 200 dólares por motocicleta en promedio.



Harley-Davidson Inc. vendió casi 40 mil motocicletas en la Unión Europea el año pasado, generando ingresos que están apenas detrás de los obtenidos en Estados Unidos, según la compañía con sede en Milwaukee.



"Aumentar la producción internacional para aliviar la carga arancelaria de la UE no es la opción preferida por la empresa, pero representa la única opción sostenible para hacer que sus motocicletas sean accesibles a los clientes de la UE y mantener un negocio viable en Europa”, dijo Harley-Davidson en declaraciones preparadas.



Trasladar la producción al extranjero tomará unos 18 meses, señaló.

La Unión Europea comenzó el viernes a aplicar aranceles a varias importaciones procedentes de Estados Unidos, como el bourbon, la mantequilla de maní y el jugo de naranja. Los aranceles de la UE sobre productos estadounidenses por un valor de tres mil 400 millones de dólares, fueron aplicados en represalia por los aranceles que el gobierno de Trump comenzó a aplicar sobre el acero y el aluminio procedentes de Europa.



El presidente Trump ha utilizado a Harley-Davidson como ejemplo de las empresas estadounidenses que están siendo perjudicadas por las barreras comerciales. Sin embargo, Harley se ha pronunciado sistemáticamente en contra de los aranceles, diciendo que afectarían negativamente a las ventas.



Trump tuiteó el lunes que estaba sorprendido de que Harley-Davidson fuera la primera en “ondear la bandera blanca” en la disputa arancelaria entre Estados Unidos y la UE.



“Luché duro por ellos y a fin de cuentas no pagarán aranceles por vender en la UE”, tuiteó Trump. “Los impuestos son sólo una excusa de Harley, sean pacientes”.



Un portavoz de Harley-Davidson dijo que la compañía no tenía nada que responder al tuit de Trump.



El gobierno de Trump ha iniciado luchas comerciales con socios de diversas partes del mundo, y ha impuesto aranceles sobre el acero y el aluminio, lo que ha dado pie a medidas en represalia de parte de la Unión Europea, Canadá y México, entre otros.



“Más empresas seguirán el ejemplo de Harley y moverán producción al extranjero”, dijo Mary Lovely, economista de la Universidad de Siracusa. “No las puedes culpar. A muchas las han puesto en posiciones muy difíciles”.