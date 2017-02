Un muerto y varios desaparecidos por aluviones en Chile

SANTIAGO DE CHILE, Chile(AP)

Al menos una menor murió y otras siete personas están desaparecidas en la zona central y del Norte de Chile debido a lluvias en la tarde y noche del sábado en la zona alta de la cordillera que provocaron aluviones.



Miles de personas permanecen aisladas y evacuadas, y casi un millón y medio de hogares permanecen sin agua en más de 30 comunas da la región metropolitana.



"Tenemos una situación compleja en materia de suministro de agua potable para 33 comunas de Santiago que abarca a alrededor de seis millones de personas", afirmó el ministro de Interior, Mario Fernández, en rueda de prensa oficial en la mañana del domingo.



Una menor falleció al ser arrastrado el vehículo en el que viajaba en una zona cercana a las Termas del Flaco en la región de O'Higgings, en el centro del país, confirmó el domingo Ricardo Toro, director de la Oficina Nacional de Emergencias (Onemi).

Además, se mantienen siete desaparecidos en todo el país y una cifra preliminar de 3 mil 337 personas aisladas y 207 evacuados, confirmó Toro.



Una de las zonas más afectadas ha sido el Cajón del Maipo, una zona montañosa cercana a Santiago, donde se registran varios deslizamientos de tierra y las carreteras se encuentran cortadas en diversos puntos. Además los aluviones arrasaron con un puente, lo que dejó a varias personas aisladas. La Onemi está enviando ayuda a estas personas por vía aérea.



Se prevé que las condiciones meteorológicas se mantengan durante el día en esta zona.

También se han registrado incidentes en San Pedro de Atacama, uno de los puntos turísticos del país, en el norte, debido a una inusual crecida del río San Pedro, que se desbordó y obligó a evacuar a más de un centenar de personas.



Además la Onemi informa que debido a la caída de piedras desde las montañas al río Maipo, que suministra agua a la Región Metropolitana, se ha realizado un corte que afecta a unos 1,4 millones de hogares de 33 comunas distintas. También se ha suspendido el inicio de clases escolares en las zonas afectadas.



Aunque no han caído muchas lluvias sí ha llovido en zonas altas, lo que afecta a la nieve de las cordilleras y desata aluviones, explicó a medios, el intendente metropolitano Claudio Orrego. En la misma línea se manifestó el ministro Fernández, que afirmó que se produjo "una concentración de lluvia en lugares donde normalmente cae nieve".



Explicó: "En 12 horas hubo una gran precipitación que ocasionó un aumento de caudales y una serie de emergencias en las regiones de Valparaíso, Metropolitana, y O'Higgings", todas en el centro del país. También están afectadas las regiones de Antofagasta y Coquimbo, en el norte.



Las autoridades piden a los ciudadanos no viajar a las zonas afectadas ni acercare a los cauces de los ríos.



En Santiago comenzaban a registrarse colas en los 53 puntos de abastecimiento de agua dispuestos en la capital, ya que muchas personas se vieron sorprendidas por el rápido corte de agua.



Por el momento no se sabe por cuánto tiempo se va a prolongar el corte de agua, pero las autoridades ya han advertido a los negocios y trabajos que no dispongan de agua potable no podrán operar el lunes.



Se espera que las condiciones meteorológicas y las lluvias se mantengan durante el domingo en la zona central.