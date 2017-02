Trump no asistirá a cena anual de corresponsales

WASHINGTON D.C. (SUN)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció hoy sábado que no asistirá a la tradicional cena de corresponsales de la Casa Blanca, avivando la polémica relación que él y su administración han tenido con la prensa desde antes de iniciar su mandato."No asistiré a la Cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca este año. ¡Por favor denle a todos mis mejores deseos y que tengan una gran noche!", escribió el magnate en su cuenta de Twitter @realDonaldTrump, uno de sus medios favoritos para hacer cualquier tipo de anuncio.La relación de la administración Trump con la prensa se volvió aún más tensa luego de que ayer a representantes de CNN , The New York Times , Buzzfeed, Político y Los Ángeles Times, se les impidió el acceso a una reunión informativa del secretario de prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer, en aparente represalia por coberturas que han incomodado a Trump.El presidente de EU y algunos miembros de su equipo como su estratega en jefe, Stephen Bannon, incluso se han referido a la prensa como "el enemigo", el "partido de oposición" y "el enemigo del pueblo estadounidense".Hoy, los más importantes medios de comunicación estadounidenses criticaron hoy la exclusión de la conferencia de Sean Spicer. CNN calificó esas acciones como “payasadas”, The New York Times como “una última rabierta” y Los Ángeles Times alertó que la nueva administración “acaba de colocar una cuerda de terciopelo con los medios de comunicación”.“Prohibir a ciertas organizaciones de noticias el acceso a una reunión informativa -algo que ninguna administración de ninguno de los dos partidos ha hecho jamás- provocó la última rabieta”, escribió The New York Times , uno de los más importantes diarios en Estados Unidos, en uno de sus editoriales.“Ayudantes inexpertos del Sr. Trump, sin embargo, parecen demasiado asustados para discutir con su volátil jefe. La hipocresía del Spicer se produjo después de otro rumor salvaje contra medios de comunicación por el Sr. Trump", puntualizó el periódico.El diario anotó que Trump, "en una aparición en la Conferencia de Acción Política Conservadora el viernes, acusó de nuevo a periodistas de mentir y fabricar historias - incluyendo historias que miembros de su propia administración ayudaron a difundir”.El diario Los Ángeles Times, el más importante en el oeste del país, advirtió que la oficina de prensa de Trump en la Casa Blanca “acaba de poner una cuerda de terciopelo delante de los medios de comunicación”.