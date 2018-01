Se registra sismo de 5.1 al Sur de Chile

CHILE (GH)

La región del Biobío, al Sur de Chile, fue sacudida por un temblor de 5.1 grados, informaron autoridades.



Al parecer no se reportaron daños ni víctimas aparentes.



Por las características del sismo, no el Servicio Hidrográfico de Chile no consideró emitir alerta de tsunami.



Las características del sismo no reúnen las condiciones para generar un tsunami en las costas de Chile, asegura el Servicio Hidrográfico de ese país. (Foto: https://earthquake.usgs.gov/earthquakes)