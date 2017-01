VIDEO: Desean buena suerte a Trump con construcción de muro

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La construcción del muro fronterizo que impulsa Donald Trump, presidente de Estados Unidos, se enfrentará con una compleja geografía, advierte un video que se ha hecho viral en las redes sociales de Internet.



Se titula "Best of Luck with that wall" ("Buena suerte con ese muro").



Los tuiteros estadounidenses han rescatado un video de octubre de 2016, realizado por el medio The Intercept, el cual muestra a través de fotografías satelitales la gran distancia que recorre la frontera y las condiciones geográficas complejas de la zona.



El video se realizó con 200 mil imágenes satelitales tomadas de Google Maps y tiene la finalidad de mostrar que la construcción de un muro en esa zona sería casi imposible por las condiciones geográficas.



En las imágenes se pueden apreciar zonas rocosas, desiertas e incluso se expone la longitud del Río Bravo.



El cineasta Josh Begley y la documentalista Laura Poitras, una de las periodistas que publicó los documentos filtrados de Edward Snowden, crearon el video a partir de las fotografías satelitales, las cuales estando unidas dan la impresión de que una cámara viaja a través de ella de la frontera de punta a punta, indicó el diario El País.







Por otra parte, en una publicación en The Intercept, Begley explicó que una de las razones por las cuales hizo el video fue insistir en la realidad geográfica.



“Al enfocarse en ese paisaje físico, espero que la audiencia obtenga un mayor sentido de la enormidad de todo esto y tal vez imagine lo que significa ser un blanco político en ese terreno”, expuso.



El presidente Donald Trump firmó el miércoles un orden ejecutiva para la construcción del muro. Según estimaciones del mandatario, la barrera constaría cerca de 8 mil millones de dólares, los cuales quiere que sean pagados por el gobierno de México.



Los presidentes de ambas naciones cancelaron este jueves la reunión que tendrían el próximo 31 de enero en la Casa Blanca.