La prensa es el enemigo y debería "callarse la boca": Bannon

WASHINGTON D.C. (AP)

Steve Bannon, el principal estratega del presidente Donald Trump en la Casa Blanca, dijo que la prensa debería "callarse la boca".En una entrevista con The New York Times publicada el jueves, Bannon dijo que la prensa es el "partido de oposición" del nuevo gobierno y que "no entienden este país. Todavía no entienden porqué Donald Trump es presidente de EU".Aseguró que todos los medios de comunicación deberían ser "avergonzados, humillados, mantener la boca cerrada y sólo escuchar"."Los medios de comunicación de la élite están totalmente equivocados, 100 por ciento muertos", dijo Bannon sobre la cobertura de las elecciones, calificándolo de "una derrota humillante que nunca se lavará, que siempre estará allí. Es por eso que no tienen poder. Fueron humillados".En un momento dado Bannon se refirió a sí mismo como "Darth Vader", según el artículo.Al preguntársele si le preocupa que el secretario de prensa Sean Spicer perdiera credibilidad tras una vigorosa conferencia de prensa inicial salpicada aquí y allá con información falsa, Bannon respondió: "Pensamos que eso es un distintivo de honor"."Los medios de comunicación no tienen nada de integridad, nada de inteligencia y no trabajan duro", agregó.