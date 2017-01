Musulmanes y latinos se unen contra plan migratorio de Trump

ALBUQUERQUE, New México, EU(AP )

Muchos defensores de los musulmanes y latinos en Estados Unidos han unido fuerzas para oponerse a los cambios impuestos en materia migratoria por el presidente Donald Trump, fortaleciendo una alianza entre los dos grupos mientras enfrentan la posibilidad de restricciones agresivas.



En conferencias de prensa y actos masivos conjuntos a lo largo y ancho del país, se manifestaron contra el decreto aprobado por Trump para acelerar el inicio de la construcción de un muro en la frontera Sur. Se espera que Trump tome medidas para dejar de aceptar refugiados sirios, suspenda el programa de refugiados en la frontera con Estados Unidos durante 120 días y suspenda la emisión de visas para personas provenientes de siete naciones predominantemente musulmanas en África y Medio Oriente.



Al mismo tiempo que Trump firmaba sus primeros decretos del miércoles, se hicieron tendencia en Twitter los hashtags #NoBanNoWall (#NiProhibicionNiMuro) y #RefugeesWelcome (#BienvenidosRefugiados) y miles firmaron una petición a favor de los refugiados, iniciada por grupos evangélicos cristianos. Los musulmanes, inmigrantes y sus partidarios realizaron marchas de protesta en la Ciudad de Nueva York y otros lugares.



Activistas y defensores de distintas líneas raciales, étnicas y religiosas se han unido con anterioridad, pero ahora montan una respuesta más homogénea.



"El ataque a uno de nosotros es un ataque contra todos nosotros", indicó Greisa Martínez, directora por la defensa en United We Dream Network, quien se describió a sí misma como "una indocumentada, sin miedo y aquí para quedarse".



"Creemos que esto es el comienzo de la agenda de deportación masiva de Donald Trump", subrayó.



Trump sostuvo el miércoles que sus decretos en materia migratoria muestran que Estados Unidos "retomará el control de su frontera".



Sin embargo, el flujo de inmigrantes en la frontera con México ha ido en descenso, y los defensores de los refugiados e inmigrantes señalan que su plan es irresponsable, peligroso y en contra de lo que representa Estados Unidos — y recalcaron que las acciones contra un grupo afectan a todos los demás.



"Esto no nos representa como país", dijo Katharina Obser, una alta funcionaria de la Comisión de Mujeres Refugiadas.



El director ejecutivo de la facción en Michigan del Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas, cuestionó si los decretos firmados crearían mayor seguridad en Estados Unidos.



"Estos decretos no harán más seguro nuestro país, en su lugar producirán más xenofobia en nuestra sociedad", comentó Dawud Walid en un comunicado. "Negarle a seres humanos inocentes, incluyendo mujeres y niños refugiados, la posibilidad de un lugar seguro en Estados Unidos es algo antiético a los valores de nuestra nación".



La Conferencia del Episcopado de Estados Unidos condenó los planes por erigir un muro. El cardenal Joseph Tobin, de Newark, New Jersey, que recientemente fue designado por el papa Francisco, tuiteó: "Una nación temerosa habla de levantar muros y es vulnerable a estafadores. Debemos enfrentar al temor antes de que nos lleven a todos a la oscuridad".



Trump también aprobó un decreto que bloquearía subvenciones federales para las llamadas ciudades santuario, en donde la policía no ejerce las leyes federales de inmigración.



Marielena Hincapié, directora ejecutiva en el Centro Nacional de Leyes de Inmigración, señaló que su organización ha esbozado demandas en contra de los decretos de Trump y que varios despachos legales han ofrecido sus servicios "pro bono".



"Estamos comprometidos a utilizar todos nuestros recursos legales", subrayó.