Jefe de la Patrulla Fronteriza de EU deja la agencia

WASHINGTON D.C. (AP)

El jefe de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos dejó esa agencia, que está a cargo de asegurar las fronteras de Estados Unidos con México y Canadá.



Según una autoridad estadounidense y un ex funcionario, se informó a los agentes de la Patrulla Fronteriza que Mark Morgan ya no está a cargo. No está claro si Morgan renunció o fue despedido.



El funcionario estadounidense no estaba autorizado para hablar de la salida de Morgan antes de un anuncio público y habló bajo condición de no ser identificado.



El ex funcionario también pidió el anonimato.

La salida de Morgan se produce un día después de que el presidente Donald Trump anunció planes para construir un muro en la frontera con México y contratar a 5.000 agentes de la Patrulla Fronteriza.