Ecuador: Debate presidencial sin candidato oficialista

QUITO, Ecuador(AP)

El candidato oficialista ecuatoriano Lenin Moreno, quien lidera las encuestas para las elecciones presidenciales, fue el único que no concurrió al primer debate en el que estuvieron los otros siete postulantes y perfilaron sus propuestas de gobierno.



El foro se realizó la noche del jueves en la ciudad de Guayaquil por iniciativa de la Cámara de Comercio.



El oficialista declinó su participación aduciendo que los temas propuestos "constituyen ejes centrales del infundado ataque al gobierno y a nuestras candidaturas".



Los otros aspirantes abordaron aspectos como la política laboral, la libertad de expresión, los tributos, la economía y la gobernabilidad, entre otros.



Quien es considerado el principal rival de Moreno, el banquero de derecha Guillermo Lasso, remarcó la necesidad de crear leyes y otorgar fondos para generar emprendimientos y dijo que derogará normas como la tributaria y de comunicación que han servido para afectar a periodistas y medios.



A su vez sostuvo que buscará crear un millón de empleos en cuatro años.



La también derechista Cynthia Viteri, ubicada tercera en la intención de voto, destacó la necesidad de fortalecer el sistema de dolarización como mecanismo para salir de la crisis, estimular la inversión extranjera y mejorar las políticas comerciales.



El socialdemócrata y ex alcalde de Quito Paco Moncayo señaló que es necesario ofrecer mejores condiciones a los sectores rurales, abrir la gestión estatal al escrutinio público para enfrentar la corrupción y coincidió en que es partidario de eliminar la ley de comunicación y normas tributarias.



Además acudieron al debate otros cuatro postulantes con cifras mínimas en las encuestas como Abdalá Bucaram, Patricio Zuquilanda, Iván Espinel y Washington Pesántez.



Según las últimas encuestas privadas Moreno posee entre 28% y 35% de intención de voto, Lasso alrededor de 22%, Viteri un 11% y Moncayo se ubica en cuarto lugar con un 8%. El resto de los candidatos no supera el 3%.



Ecuador celebrará elecciones presidenciales el 19 de febrero para escoger al sucesor de Rafael Correa, quien ha permanecido más de 10 años en el poder. Correa debe entregar el gobierno el 24 de mayo.